Tällainen on Sanna Marinin viesti tulevalle hallitukselle

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin sanoo vappupuheessaan, että demokratiaa, arvoja ja niiden roolia tukevaa monenvälistä kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää tarvitaan aikamme suurimpien haasteiden ratkaisuun.

– Ilmastonmuutos, luontokato sekä digitalisaatio ja uusien teknologioiden käyttöönotto haastavat sekä muuttavat kaikkien meidän tulevaisuuttamme.

Samalla Marin käänsi katseensa Suomen tulevaan hallitukseen.

– Näitä meitä suurempia kysymyksiä on myös tänä keväänä muodostettavalla hallituksella velvollisuus ratkaista. Suomen ja muiden maiden ongelmat tai haasteet eivät ratkea palaamalla moneen kertaan testatulle leikkausten ja kituutuksen polulle, käpertymällä sisäänpäin maahanmuuttopolitiikassa tai keskittymällä EU-kysymyksissä eristäytymiseen ja yhteistyön arvostelemiseen.

– Me emme myöskään hyödy tai kasva ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon nakertamisesta, työntekijöiden oikeuksien polkemisesta tai eriarvoisuuden lisäämisestä poliittisilla päätöksillä. Sen sijaan meillä on mahdollisuus katsoa tulevaisuuteen ratkaisuhakuisesti ja arvoihimme, pohjoismaiseen malliimme sekä jokaisen yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin uskoen. Meillä on mahdollisuus valita tulevaisuuteen uskova sopimisen tie.

Marin piti vappupuheen Helsingissä, missä hän palasi myös Ukrainan sodan raakaan todellisuuteen.

– Sota on nyt vaatinut lukemattomien ihmisten hengen. Loukkaantuneita on tähän nähden moninkertainen määrä. Yhtä lailla Ukraina on menettänyt merkittävän osan taloudellisesta toimintakyvystään, teollisuudestaan ja infrastruktuuristaan. Sota on aiheuttanut valtavia inhimillisiä kärsimyksiä, kun miljoonat ovat joutuneet jättämään kotinsa ja etsimään turvaa muualta. Lukuisat ihmiset ovat vailla perustarpeita kuten ruokaa, vettä ja lääkkeitä.

– On sanomattakin selvää, että tuen Ukrainalle on jatkuttava niin poliittisella, taloudellisella kuin materiaalisella tavalla. Tämä ei koske vain Suomea tai Eurooppaa, vaan kaikkia niitä valtioita ja voimia jotka puolustavat sääntöpohjaista maailmanjärjestystä, jossa kaikilla valtioilla on vapaus valita oma kohtalonsa ilman suuremman uhkaa.

Marinin mukaan Ukrainan on voitettava ja on päästävä kestävään, oikeudenmukaiseen rauhaan joka toteutuu sen omilla ehdoilla.

– Senkin jälkeen meidän on varmistettava, että jälleenrakennus ja vakaus alueella turvataan. Ukrainan on myös voitava nopeasti edetä polulla kohti Euroopan unionin ja puolustusliitto Naton jäsenyyksiä.