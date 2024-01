Tällainen on Talouselämän uutisoima CMI-tapaus – “Tämä ei mielestäni ylitä sitä kynnystä millään tavalla”

Talouselämä-lehti (TE) kertoo rauhanjärjestö CMI:ssä ilmenneestä lahjustapauksesta vuonna 2021. Kyse oli CMI:n palkkaamasta konsultista itäafrikkalaisessa Burundissa.

CMI:n toimitusjohtaja Janne Taalas kertoo sähköpostivastauksessaan STT:n kysymyksiin, että järjestön tietoon oli tullut lokakuussa 2021 CMI:n paikallisen konsultin pyytäneen paikalliselta yhteistyöjärjestöltä lahjusta vastapalveluksena neuvottelun päätteeksi.

Konsultti sai lähteä asian paljastuttua ja CMI:n tehtyä omia selvityksiä.

Talouselämä-lehti kysyi CMI:n puheenjohtajana 2017-2023 toimineelta kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubbilta, onko hänen aikanaan CMI:ssä paljastunut korruptiotapauksia. Stubb on pidättäytynyt CMI:n hallitustyöskentelystä 28.10.2023 alkaen.

- Minulla ei ole suoranaista tietoa, koska en ole ollut operatiivisessa vastuussa. Jokaisessa organisaatiossa on Head of Compliance, eli henkilö. joka ikään kuin seuraa, tapahtuuko jotain, Stubb vastasi lehdelle.

Jatkokysymykseen “eli et ole tietoinen lahjustapauksesta?”, Stubb vastasi “En, en”.

CMI:stä kuitenkin kerrotaan STT:lle, että hallitusta olisi informoitu asiasta mutta vain yleisellä tasolla.

- CMI:n hallitukselle kerrottiin tapauksesta yleisellä tasolla osana riskienhallintaa. Koska rahallisia menetyksiä ei ollut tullut ja asia oli rahoittajien kanssa käsitelty loppuun, tapausta ei erillisenä asiana käsitelty hallituksen kokouksessa. Hallitusta informoidaan väärinkäytöksistä, CMI:n toimitusjohtaja Janne Taalas vastasi STT:lle sähköpostitse.

Talouselämä kertoi, ettei tapauksesta tehty rikosilmoitusta. STT kysyi tähän syytä CMI:ltä.

Taalas vastaa, ettei CMI tehnyt sen paikallisen konsultin tekemästä kavallusyrityksestä rikosilmoitusta Burundissa, koska lahjontaa ei tapahtunut ja lahjontayrityksen kohteena ollut paikallinen järjestö ei kokenut sen olevan tarpeellista. Kavalluksen yritys ilmoitettiin rahoittajille väärinkäytösilmoituksia käsittelevien prosessien mukaisesti, ja konsulttisopimus purettiin CMI:n eettisen ohjeistuksen määrittämän sopimusrikkomuksen perusteella.

Taalas huomauttaa vielä vastauksensa lopuksi, että korruptioyritys onnistuttiin löytämään ja ennaltaehkäisemään nopeasti ilman tappioita.

YKSI CMI:n rahoittajista on Suomen ulkoministeriö, jonka kansalaisyhteiskuntayksikön päällikön Eevamari Laaksosen mukaan Burundiin ei ollut ollut mennyt vielä rahaa, kun asia oli tullut ilmi.

- Normaalitapauksessa me tehtäisiin tällaisissa tilanteissa maksatuksen keskeytys eli turvattaisiin, ettei sinne menisikään rahaa, mutta tässä tapauksessa se ei ollut ajankohtainen, Laaksonen kertoo STT:lle.

Hän jatkaa, että asia on aikanaan käsitelty ministeriössä ja kuvailee sitä “aika simppeliksi keissiksi”.

- Tämähän on meillä täällä nimellä kavalluksen yritys, koska näinhän tässä on käynyt, että se on yritykseksi jäänyt.

Laaksonen kertoo, että ministeriöllä on vastaavanlaisiin tapauksiin vakiintuneet käsittelytavat ja sen mukaan tapauskohtaisesti punnitaan, onko rikosilmoitus tarpeellinen.

- En nyt ihan tarkalleen tiedä, mitä tässä on punnittu. Kun nyt luen tämän tapauksen paperit, niin en itse näe edes mitään mahdollisuutta tehdä rikosilmoitusta. Tämä ei mielestäni ylitä sitä kynnystä millään tavalla.

Laaksonen lisää, että Burundi on maailman korruptoituneimpia maita ja vastaavan kaltainen toiminta on “varmasti aika arkipäiväistä siellä”.

- Tässä on CMI toiminut esimerkillisesti. Heti kun on tullut tieto, se on tutkittu ja yhteistyö lopetettu.

Laaksonen kertoo, että prosessi on mennyt normaalilla tavalla. Kun ulkoministeriö on antanut rahoitusta CMI:lle, sillä on silloin velvollisuus raportoida siitä ministeriölle.

- Tämä tapaus on sellaisella rajalla, että olisivatko kaikki järjestöt ilmoittaneet tästä.

Ville Väänänen/STT