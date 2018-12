Tällainen sote-kumous oikeasti tarvitaan, esittää tuore julkaisu: terveyskeskuslääkärille viikossa, erikoislääkärille kuukaudessa

Pahin ongelma Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä on kunnallisen perusterveydenhuollon rapistuminen, sanoo kolme lääkäriä tuoreessa julkaisussa.

”Terveyskeskuslääkärille tulee päästä viikossa, erikoislääkärille kuukaudessa”, vaaditaan Lauri Vuorenkosken, Nelli Nurmisen ja Iiro Karhiahon Kalevi Sorsa -säätiölle kirjoittamassa pamfletissa Resepti hyvään hoitoon – Universaali ja yhdenvertainen terveydenhuoltojärjestelmä Suomeen.

Terveyskeskuslääkärille pääsyä yli kaksi viikkoa odottaneita oli noin 20 000 tämän vuoden huhtikuussa ja erikoissairaanhoitoon pääsyä yli kolme kuukautta odottaneita yli 15 000.

Kirjoittajista Vuorenkoski on lääketieteen tohtori, Nurminen lääketieteen lisensiaatti ja kirurgiaan erikoistuva lääkäri sekä Karhiaho erikoistuva lääkäri.

Suomessa tulisi käydä perusteellinen julkinen keskustelu siitä, kuinka paljon haluamme terveyspalvelujemme olevan sidoksissa ihmisten asemaan työmarkkinoilla.

Kolmikon mielestä terveydenhuoltojärjestelmään on muodostunut valuvikoja, jotka murentavat järjestelmän universaalia pohjaa ja asettavat suomalaiset keskenään eriarvoiseen asemaan.

”Hoidon jatkuvuudesta tulee tehdä Suomessa kansallinen tavoite ja palvelut tulee sovittaa yhteen muun muassa sosiaalipalveluiden kanssa järkeviksi kokonaisuuksiksi hallinnollisia rajoja ylittäen. Priorisointi ei saa enää tapahtua piilossa. Suomalainen terveydenhuollon palveluvalikoima tulee määritellä kansallisesti, jotta asukkaiden yhdenvertaisuus voidaan turvata”, pamfletissa kirjoitetaan.

Valtakunnan tasolla tulisikin päättää sellaisesta palveluvalikoimasta, johon Suomella on oikeasti varaa.

Kirjoittajat nostavat erikseen esille työterveydenhuollon. Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen työperäisiä sairauksia ehkäisevä työterveyshuolto. Lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoista sairaanhoitoa.

Kela maksaa tästä tietyin perustein korvauksia. Työterveyshuollon korvausluokat kustannetaan puolestaan niin sanotun työtulovakuutuksen kautta kerätyillä varoilla. Sen kustantavat pääosin työnantajat ja palkansaajat sairasvakuutusmaksuina.

Kirjoittajien mukaan sairasvakuutusmaksut ovat kuitenkin veroluonteisia, koska ne ovat pakollisia maksuja työnantajille ja työntekijöille. He muistuttavat, että miljoonilla suomalaisilla ei ole lainkaan pääsyä työterveyshuollon piiriin.

”Suomessa tulisi käydä perusteellinen julkinen keskustelu siitä, kuinka paljon haluamme terveyspalvelujemme olevan sidoksissa ihmisten asemaan työmarkkinoilla. Työpaikan vaihtuessa tai henkilön jäädessä työttömäksi tämän hoito työterveyshuollossa katkeaa. Hän ei myöskään voi hoitaa muiden perheenjäseniensä asioita välttämättä samassa paikassa, jossa asioi itse työterveyshuollon kautta. Eläkkeelle jäätyään hän ei enää saa jatkaa asioimistaan työterveyshuollossa, vaan joutuu siirtymään joko julkisen tai yksityisen sektorin asiakkaaksi.”

Kirjoittajat ottavat kantaa myös siihen, miksei sotea ole saatu Suomessa tehdyksi, vaikka yrityksestä ei ole ollut puutetta.

”Poliitikkoja on vaivannut tahdon puute: halu laittaa terveyspoliittiset tavoitteet edelle on puuttunut vuorollaan joka puolueesta.”

Heidän mukaansa on selvää, että sote-uudistuksessa on kysymys vaalikaudet ylittävästä ponnistuksesta, joka on haaste koko demokraattiselle järjestelmälle.

”Pystyykö mikään politiikan nopeissa käänteissä ja vaalikausien sykleissä toimiva puolue niin pitkäjänteiseen työhön, kuin mitä Suomen terveydenhuoltojärjestelmän rakenteiden uudistaminen vaatii?”

Järjestelmää uudistettaessa tavoitteiksi tulee pamfletin tekijöiden mielestä ottaa universalismi, oikea-aikaisuus, kustannusvaikuttavuus ja yhdenvertaisuus.

”Suomen monikanavainen terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä on muutettava yksikanavaiseksi valtiojohtoiseksi järjestelmäksi. Terveydenhuollon järjestämisvastuu tulee hallitusti siirtää suuremmille organisaatioille, ja alueen väestöpohjan tulee olla vähintään miljoona.”

Suomen julkisen perusterveydenhuollon volyymia pitää lisäksi kasvattaa, ja tarvittaessa se tulee tehdä yksityissektoria hyödyntäen. Potilaalla tulee olla järjestelmän sisällä vapaus valita hoitava tahonsa.

Pamflettia kommentoi sen esipuheessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Aki Lindén.

Hän sanoo jakavansa kirjoittajien perusnäkemykset, mutta olisi painottanut joitakin kohtia toisin.

”Olisin käsitellyt erikoissairaanhoitoa laajemmin ja ollut kenties vielä kriittisempi ns. valinnanvapauden nimissä tapahtuvaan palveluiden laajaan siirtoon markkinoille. Jälkimmäisessä asiassa nimittäin pyrkimys on ollut merkittävien nykyisten julkisten palvelukokonaisuuksien siirtämisestä kokonaan ja ainoastaan yritysten tuottamiksi. Mitä valinnanvapautta tällainen on?”