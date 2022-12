”Tälle riistämiselle ei näy loppua” – alipalkatuille ulkomaalaisille teetettiin töitä jopa 250 tuntia kuukaudessa

Rakennusliitto on paljastanut kuopiolaisella työmaalla törkeän alipalkkauksen.

Työmaatarkastus tehtiin Rakennusliike Lapti Oy:n pääurakoimalla työmaalla. Rakennusliiton mukaan Naulankanta Oy:n alihankkijana raudoitustöistä vastaavan Finecpol Oy:n ulkomaalaiset työntekijät ovat tehneet jopa 250 tuntia töitä kuukaudessa.

– Heille on maksettu liian pieniä ylityökorvauksia, työehtosopimusten yleiskorotuksia ei ole huomioitu palkoissa ja päivärahat on jätetty maksamatta työntekijöille, jotka tekevät Kuopiossa reissutöitä pääkaupunkiseudulta. Työntekijät ovat kotoisin Puolasta ja Ukrainasta, liitto kertoo tiedotteessa.

Lapti Oy rakentaa parkkihallia Hannes Kolehmaisen kadulla Kuopiossa.

Ukrainalaisen työntekijän työsopimukseen oli sovittu palkaksi 13,00 euroa tunnissa. Sama työsopimus on Rakennusliiton mukaan oletettavasti lähetetty myös viranomaiselle työntekijän oleskelulupaa haettaessa. Työntekijälle kuitenkin on maksettu alle rakennusalan palkkaryhmä 1 vähimmäispalkan (10,35 e/h), ja näin on kierretty viranomaisen työlupamenettelyä.