Tallink vuokraa Silja Europan Skotlantiin

Vuokrauksen aikana Silja Europa on majoituskäytössä Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoskonferensissa (COP26), jonka Iso-Britannia ja Italia järjestävät Glasgowssa, Skotlannissa 31.10.-12.11.2021.

Silja Europa tarjoaa Skotlannissa majoitus- ja ateriapalveluita noin 1500 henkilölle 21.10.-14.11. välisenä aikana. Tallinkin oma henkilökunta on aluksella mukana koko vuokra-ajan.

Silja Europa oli mukana tarjoamassa majoitusta myös Cornwallissa järjestetyssä G7-huippukokouksessa tämän vuoden kesäkuussa.

Silja Europan lähdöt Helsingistä 29.10., 30.10., 11.11. ja 12.11. korvataan Victoria I:lla, ja muut Silja Europan lähdöt Helsinki-Tallinna-reitillä on 17.10.-17.11.2021 välisenä aikana peruttu. Tallink Siljan asiakaspalvelu on yhteydessä kaikkiin matkustajiin, joilla on matkavaraus Silja Europalle kyseisenä aikana. Silja Europa palaa Helsinki-Tallinna-reitilleen 18.11.2021.