”Talous on tasa-arvokysymys!” – Tasa-arvoa talousarvioon -selvityksen julkistamistilaisuudessa käytiin läpi Sipilän hallituksen talouspolitiikan tasa-arvovaikutuksia

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittama tutkimushanke Tasa-arvoa talousarvioon -selvitys julkaistiin tänään Säätytalolla.

Vuosiin 2016-2018 keskittynyt tutkimus antoi kattavan kuvan niin hallituksen talousarvion tasa-arvovaikutuksista kuin siitä, miten sukupuolinäkökulmaa ja tasa-arvovaikutuksia voidaan painottaa läpileikkaavasti päätöksenteko- ja lainvalmisteluprosesseissa jokaisessa ministeriössä.

Selvityksen työryhmän mukaan paine tasa-arvovaikutuksien tutkimiseen ja etenkin talousarvioita tehtäessä sukupuolitietoisen budjetoinnin käsitteen vahvistamiseen on tullut kansainväliseltä kentältä. Esimerkiksi Ruotsissa sukupuolitietoinen budjetointi on osana talousarvioiden laadintaa. Tähän on pyrittävä myös Suomessa, sillä istuvan hallituksen tulonjakopolitiikka on herättänyt paljon keskustelua tasa-arvosta ja sen asemasta etenkin talouspoliittisessa päätöksenteossa. Tasa-arvovaikutuksia ei voida laiminlyödä, sillä pelkästään kansainväliset sopimukset velvoittavat päätöksentekijöitä edistämään ja tutkimaan tasa-arvovaikutuksia, jottei syrjintää tapahtuisi.

Tilaisuuden avannut perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) totesi puheenvuorossaan, että taloudelliset päätökset vaikuttavat kansalaisiin eri tavoin. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että tutkimustietoa ja substanssiosaamista käytetään päätöksenteossa hyödyksi.

Vaikuttavuusarvioita tehtäessä intersektionaalinen tutkimusote on erityisen tärkeä: pelkkä ”perinteinen” finanssipolitiikka ja pelkkien henkilökohtaisien tulonlähteiden arviointi ei riitä yksilön taloudellisen hyvinvoinnin mittaamisessa, vaan mukaan on otettava huomioon esimerkiksi ikä, sukupuoli, yhteiskunta asema ja myös julkisten palveluiden osuus hyvinvoinnin tuottajana.

Tilaisuuden lopuksi paneelikeskustelussa mukana olivat poliittisessa päätöksenteossa vaikuttavien toimielinten edustajat: apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen valtiovarainministeriöstä, tasa-arvo yksikön johtaja Tanja Auvinen sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä työ- ja tasa-arvo valiokunnan puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Tarja Filatov.

Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että sukupuolisokeasta päätöksenteosta on siirryttävä kattavaan intersektionaaliseen sukupuolivaikutukset huomioon ottavaan päätöksentekoon. Niin politiikassa, kuin hallinnossa on tärkeää saada aikaiseksi asennemuutos: tasa-arvo ei heikennä taloutta, vaan ne ovat toisiaan täydentäviä elementtejä, joiden avulla päästään kestäviin ja hyvinvointia lisääviin tuloksiin.

Selvityksessä mukana olleiden tutkijoiden suositukset pähkinänkuoressa: