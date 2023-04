Talous yhdistää, mutta mitkä kolme asiaa haastavat – Jokisipilältä arvio hallitusneuvotteluista

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä näkee hallitusneuvotteluihin lähtevien puolueiden yhtenäisyyden löytyvän pääosin talouskysymyksistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Torstaina kerrottiin, että hallitusneuvotteluihin lähtevät kokoomuksen lisäksi perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit.

Jokisipilä huomauttaa, että talouspolitiikkaa koskevat näkemykset liittyvät lopulta laajaan joukkoon asioita.

- Jos hallitus vuositasolla antaa 250 lakiesitystä, niin siellä on aika iso massa niiden joukossa sellaisia, joissa tämä talouspoliittinen näkemys on ratkaiseva. Sellaisia kysymyksiä on paljon, mistä on varmaan helppo löytää yksimielisyys tällä porukalla.

Hän ennakoi, että näiden puolueiden yhteisen hallitusohjelman keskiössä on julkisen talouden sopeuttaminen ja sieltä löytyy myös elementtejä esimerkiksi työllisyystoimista sekä yrittäjyyden edellytysten parantamisesta.

KOLMEKSI haastavimmaksi asiaksi tälle hallituspohjalle Jokisipilä nostaa työperäisen maahanmuuton määrittelyn, ilmastopoliittisten toimien kunnianhimon ja Eurooppa-politiikkaan liittyvät näkemykset, joissa kaikissa perussuomalaisten näkemys eroaa muista.

Hän uskoo, että työperäisen maahanmuuton suhteen keskustelua tullaan käymään esimerkiksi palkkarajoista, eli siitä paljonko Suomeen töihin tulevan pitää ansaita, sekä perheenyhdistämisen säännöistä. Hän kuitenkin uskoo, että sopu on näissä löydettävissä.

- Perussuomalaisille, niin kuin he ovat todenneet, humanitäärisen maahanmuuton kriteerit ovat se kaikkein tärkein asia. Uskon, että jos he saavat siellä haluamiaan hallituskirjauksia aikaiseksi, niin sitten vastaavasti voi löytyä joustavuutta siellä työperäisen maahanmuuton puolella.

Jokisipilä huomauttaa, että perussuomalaiset eivät ole vastustaneet työperäistä maahanmuuttoa yleisesti.

- He ovat todenneet kerta toisensa jälkeen, että tänne saa kyllä tulla tekemään töitä ja maksamaan veroja, kunhan sitten kotoutuu eikä muutu sosiaaliturvan asiakkaaksi.

JOKISIPILÄ uskoo, että hallitusneuvotteluihin nyt lähtevät puolueet muodostavat seuraavan hallituksen. Hän huomauttaa, että tunnusteluvaiheeseen on käytetty paljon aikaa ja puolueiden linjat ja liikkumavara niissä ovat jo hyvin etukäteen tiedossa.

Toisaalta oikeistohallituksen todennäköisyyttä lisää se, että kokoomuksen ja SDP:n näkemysten julkisen talouden sopeuttamista koskevissa asioissa on sanottu olevan hyvin etäällä toisistaan, eli sinipunavaihtoehto ei näytä todennäköiseltä.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) on puhunut monesti siitä, miten hallituspuolueiden välillä pitää löytää luottamus. Jokisipilä uskoo, että luottamusta tullaan myös tarvitsemaan.

- Kun julkista taloutta nyt lähdetään sopeuttamaan, niin joudutaan tekemään sellaisia päätöksiä, jotka eivät välttämättä ole kauhean suosittuja äänestäjien keskuudessa. Silloin se hallituksen sisäinen yhtenäisyys, toimintakyky, kriisinsietokyky ja paineensietokyky on ihan keskeisen tärkeää. Ja sitoutuminen hallitusohjelmaan.

Terhi Riolo Uusivaara / STT