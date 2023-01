”Talousarviopandat” saivat oman työryhmänsä – kansliapäällikkö Majanen: ”Kyse on Suomen tekemien sitoumusten hoitamisesta”

Hallituksen tulevaa lisätalousarviota koskeva julkinen keskustelu siirtyi tällä viikolla ”asiasta pandaan”, kun maa- ja metsätalousministeriö esitti Kiinasta lainatuille Ähtärin jättiläispandoille viiden miljoonan euron tukisummaa. Koska rahalle on lisätalousarviossa monia merkittäviä kohteita, pandatuista nousi suuri julkinen poru.

Vapailtaan palannut maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) ilmoitti tänään iltapäivällä, että virkamiestyönä tehty esitys vedetään pois ja pandojen asiaa edistetään jatkossa laajapohjaisessa pandatyöryhmässä.

RYHMÄÄN on tulossa edustus paitsi Kurvisen ministeriöstä myös valtiovarain- ja ulkoministeriöstä. Pandoista järjestettiin keskiviikkona tiedotustilaisuus, johon osallistuivat maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio ja valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen.

Husu-Kallion mukaan Ähtärin eläinpuisto on talousvaikeuksissa muun muassa korona-ajan yleisökadosta johtuen eikä puisto ole kyennyt maksamaan kiinalaiselle China Wildlife Conservation Associationille pandoista vuosittaista vuokraa, jota kutsutaan virallisesti lisääntymislainaksi. Vuokran suuruudesta ei ole tietoa, koska sopimus eläinpuiston ja Kiinan välillä ei ole julkinen.

– Tavoitteena on ollut alun alkaenkin, että Ähtäri hoitaa oman liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti tämän asian. Valtiolla on tietenkin oma intressi huolehtia, että jättilaispandoilla menee hyvin ja toiminta on hallittua, Husu-Kallio totesi tiedotustilaisuudessa.