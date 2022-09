Talousasiantuntija: ”On aika ymmärrettävää, että kotitaloudet pelkäävät pahinta”

”Taloudesta löytyy riskejä monelta suunnalta, joten on aika ymmärrettävää, että kotitaloudet pelkäävät pahinta”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. DEMOKRAATTI Demokraatti

Keskuskauppakamarin kertoo tiedotteessaan, että Tilastokeskuksen aamulla julkistamien kuluttajaluottamuslukujen valossa kotitalouksien jo ennestään surkeat tunnelmat luisuivat entistä synkemmiksi syyskuussa.

”Luontevin tulkinta äärisynkästä kuluttajaluottamuksesta on se, että juuri nyt on aika helppo omin silmin nähdä, mihin suuntaan suhdanne on kehittymässä. Kuluttajat ovat aivan oikeassa siinä, että tällä hetkellä omien säästöjen ja palkkojen ostovoima hupenee inflaation takia ja samaan aikaan viennin näkymät heikkenevät euroalueella.”

Appelqvist muistuttaa kuitenkin, että vaikka omien säästöjen ja palkkojen ostovoima selkeästi hupenee, ei Suomessa toistaiseksi ole merkkejä syvemmästä taantumasta. Vallitseva hyvä työllisyys kannattelee Suomea, kunhan tilanne ei pitkity.