Talousnobelistin parahdus: ”Kauheat vaalit”

”Hyvä uutinen on, että jos Biden voittaa, vältämme romahtamasta autoritäärisyyteen.”

Krugman kuitenkin pelkää, että Bidenin kädet voivat olla sidotut vallankäytössä.

”Hän luultavasti kohtaa republikaanisen senaatin, mikä tarkoittaa myös peukaloitua korkeinta oikeutta, ja me tiedämme, että he ovat armottomia sabotoidakseen kaikkea mitä Biden tekee. Tämä tarkoittaa sitä, ettei tule tehokasta vastausta pandemiaan, ei tukea rahattomille, ei infrastruktuutia, ei toimia ilmastonmuutoksen estämiseksi.”

What a terrible election. As far as I can tell from the vote analysts, Biden is highly likely to pull this out — the outstanding votes in WI/MI/PA and, for different reasons, GA are likely to be very Democratic, he’s probably won AZ and NV. But then what? 1/

— Paul Krugman (@paulkrugman) November 4, 2020