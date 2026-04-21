Talous

21.4.2026 07:50 ・ Päivitetty: 21.4.2026 07:50

Talousrikosten määrä kasvaa edelleen – roistot hyödyntävät yhä enemmän yrityksiä

ANNI ÅGREN / LEHTIKUVA

Talousrikosten määrä on kasvanut edelleen, kertovat Verohallinto ja Tulli.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Poliisi kirjasi viime vuonna lähes 2 800 talousrikosilmoitusta, mikä oli noin kuusi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Poliisin tietoon tullut talousrikollisuus on ollut kasvussa viimeiset neljä vuotta.

Viranomaisten mukaan rikolliset hyödyntävät yhä enemmän yrityksiä rikollisen toiminnan työkaluina. Tämä näkyy esimerkiksi Tullin pakotevalvonnassa. Venäjän vastaisten pakotteiden kiertämiseen liittyvät rikosepäilyt ovat olleet viime vuosina merkittävä ilmiö.

Viime vuonna Tulli kirjasi pakotteiden vastaisesta toiminnasta runsaat 40 säännöstelyrikosta. Pakoterikoksia kirjattiin kolme. Pääosa viime vuoden esitutkinnoista oli pakotteiden kiertämistä yritysten ja liiketoiminnan kautta.

Tullin mukaan tavaroiden kuljettamisessa Venäjälle käytetään hyväksi monimutkaisia kansainvälisiä yritysverkostoja sekä erilaisia välikäsi- ja peiteyhtiöitä.

- Kuljetuskanavia vaihdetaan ja myyjäyrityksiä erehdytetään peitetarinoilla ja väärennetyillä asiakirjoilla. Rikolliset ovat myös hyvin ketteriä muuttamaan toimintamallejaan sitä mukaa, kun uusia pakotesäännöksiä tulee voimaan, kertoo johtaja Petri Lounatmaa Tullista tiedotteessa.

VEROHALLINTO kertoo havainneensa, että rikolliset toimijat perustavat yrityksiä harmaan talouden toimintaan sekä rikosten tekemiseen ja peittelyyn. Myös pitkään toimineita yrityksiä kaapataan rikollisen toiminnan lavasteeksi.

Verottajan mukaan talousrikollisuus ei ole vain yleistynyt, vaan myös muuttunut aiempaa monimutkaisemmaksi ja kansainvälisemmäksi.

- Rikollisuudessa hyödynnettävien yritysten ja henkilöiden ketjut ovat pitkiä, millä pyritään vaikeuttamaan viranomaisten toimintaa, sanoo Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön johtaja Janne Marttinen tiedotteessa.

Viranomaiset julkaisivat tiistaina uusia tilastotietoja harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta.

Tiedoista ilmenee, että Tullin haaviin jäi viime vuonna ylivoimaisesti suurin määrä savukkeita kymmeneen vuoteen. Tulli takavarikoi ja otti haltuun rikosasioiden yhteydessä noin 16,5 miljoonaa savuketta.

Harmaan talouden torjunnan verotarkastuksissa Verohallinto määräsi viime vuonna maksuun yli 240 miljoonaa euroa veroja.

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

