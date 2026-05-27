27.5.2026 15:22 ・ Päivitetty: 27.5.2026 15:22

Taloustieteilijät ennustavat: vanhenevaa Saksaa uhkaa paha sotekriisi

Saksan väestön vanhenemisen aiheuttama sosiaaliturvamenojen kasvu uhkaa rampauttaa maan talouskasvun, varoittivat maan johtavat taloustieteilijät keskiviikkona.

Saksan talouspolitiikan arviointineuvoston laskelmien mukaan sosiaaliturvamenot syövät nykymenolla jo lähes puolet työntekijöiden palkoista vuonna 2040. Tällä hetkellä niiden viemä prosenttiosuus on 42.

- Paine toimia on valtava, sanoi neuvoston johtaja Monika Schnitzer.

Kuten Suomessakin, talouspolitiikan arviointineuvosto on Saksassa riippumaton, neuvoa antava asiantuntijaelin.

Saksan terveydenhuoltokustannukset ovat kasvaneet jo parinkymmenen vuoden ajan, ja kasvu on ollut erityisen jyrkkää viimeiset kymmenkunta vuotta.

KULUJEN ARVELLAAN nousevan tulevaisuudessa entisestään, kun aiempaa suurempi osa väestöstä eläköityy ja syntyvyys on aiempaa vähäisempää.

Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin johtama hallitus on luvannut uudistaa niin eläkejärjestelmää, terveydenhuoltoa kuin vanhustenhoitoakin menojen hillitsemiseksi.

Arviointineuvostoon kuuluva taloustieteilijä Martin Werding kuitenkin arvosteli keskiviikkona hallitusta ja sen edeltäjiä vaikeiden päätösten väistelystä.

- Meidän täytyy vastata nyt paitsi väestön vanhenemiseen myös korjata virheitä, joita teimme aiemmin, kun olimme liian anteliaita.

Saksan talous ei ole viime vuosina juuri kasvanut, ja energian hinnan nousu on iskenyt sen teollisuuteen erityisen pahasti.

