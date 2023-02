Talousviisaiden mukaan laajaan tuloveroaleen ei ole varaa, mutta työnantajapomot ovat toista mieltä – ”Suomessa maksetaan ihmisille liikaa siitä, että on tekemättä työtä”

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari ja Perheyritysten liitto julkistivat tänään yhteiset tavoitteet ensi vaalikaudelle. Rane Aunimo Demokraatti

Järjestöt esittävät muun muassa, että ansiotuloverotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa. Talouspolitiikan arviointineuvosto arvioi viime viikolla julkistetussa raportissaan, että veronkevennyksiin on hyvin vähän mahdollisuuksia tulevina vuosina.

– Pointsi on se, että me tiedämme menopaineen julkisella sektorilla. Siellä ei oikeastaan ole alijäämän takia tilaa yleisille veronalennuksille. Ehkä tilaa on sitten enemmän veroneutraalille verotuksen siirtymiselle eli jos ansiotuloverotusta kevennetään, silloin se täytyy korvata muiden verojen kiristämisellä, jotta tulopuoli ei sinänsä romahda julkisella sektorilla, neuvoston puheenjohtaja Jouko Vilmunen täsmensi Demokraatille.

ELINKEINOELÄMÄN järjestöt esittelivät linjauksiaan tänään Helsingissä. Demokraatti tiedusteli järjestön johtajilta, millä perustein järjestöt ovat eri mieltä kuin arviointineuvosto esittäessään yleistä veroalea.

Toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi Keskuskauppakamarista sanoo, että ylimpien marginaaliverojen alentaminen todennäköisesti rahoittaa itsensä takaisin ja muutenkin 30-50 prosenttisesti.

– Loppu on sitten rahoitettavissa kulutus- ja haittaverojen maltillisella nostolla. Me ei kannateta sitä, että julkisen talouden rahoituspohjaa pienennettäisiin, vaan tekisimme sen kustannusneutraalisti. Tässä olisi kyse rakenneuudistuksesta, jossa työllisyyden ja työn tekemisen verotusta kevennetään kustannusneutraalisti.

Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä puolestaan vastaa, että Suomessa maksetaan ihmisille liikaa siitä, että on tekemättä työtä ja verotetaan liikaa heitä, joilla on työtä. Tämän seurauksena Suomessa on työvoimapula monella alalla.

– Näin ei voi jatkua. Työvoimapula on tällä hetkellä hyvin monen yrityksen kasvun este.

Järjestöjen mukaan esimerkiksi miljardin euron suuruusluokkaa olevalla työn verotuksen kevennyksellä voitaisiin parantaa kannusteita ja tukea ostovoimaa merkittävästi. Lisäksi ne laskisivat marginaaliveroa asteittain kohti 50 prosenttia. Marginaaliveroprosentti kertoo, kuinka suuren osan verojen nousu vie lisätuloista.

TOIMITUSJOHTAJA Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta esitteli omassa osuudessaan työrauhalainsäädännön uudistustarpeita, jotka koskevat poliittisia lakkoja, tukilakkoja ja laittomia lakkoja.

– Suomessa järjestettiin 2015-19 kaksi 24 tunnin mittaista poliittista mielenilmausta, jolloin elinkeinoelämä enemmän tai vähemmän pysähtyi. Meidän arvion mukaan vahingot olivat 100 miljoonaa, ja siinähän oli siis kyse mielenilmauksesta hallitusta kohtaan, mutta kärsijöiksi joutuivat yritykset ja sitä kautta kaikki suomalaiset.

Häkämiehen mukaan Ruotsissa vastaava olisi ollut mahdollista vain ruokatunnin mittaisena. Saksassa mielenilmaus olisi ollut työajalla laiton toimi, Häkämies huomautti.

Elinkeinoelämän järjestöt vaativat muutosta myös ”suhteettomiin tukilakkoihin”.

– Siitä ehkä käy esimerkkinä viisi, kuusi, seitsemän vuotta sitten, kun meille oli syntymässä tilanne, joka lopulta vältettiin, että 120 henkilön työtaisteluneuvottelut jäänmurtajalla olivat johtamassa kotimaan tuonnin ja viennin tyrehtymiseen pääsiäisen alla. Eli koko vienti ja tuonti olisi pantu sekaisin tai kiinni sen takia, että olisi tuettu 120 hengen työsopimusneuvotteluja.

Lisäksi järjestöt haluavat laittomista lakoista seuraavat korvaukset korkeammiksi.

DEMOKRAATTI kysyi tilaisuudessa elinkeinoelämän pomoilta täsmennystä, paljonko he nostaisivat lakkosakkoja.

– Ensinnäkin meillähän on tällä hetkellä yksi kategoria, joka koskee sekä ammattiliittoja että ammattiosastoja. Mehän ollaan näistä asioista joskus lähihistoriassa neuvoteltu ja silloin ideana oli, että ne erotetaan, koska osaston ja liiton maksykyky on erilainen. Ne pitäisi erottaa, Häkämies muotoilee.

Hän muistelee, että keskimääräinen lakkosakko kustantaa Suomessa joitakin tuhansia euroja.

– Sillä ei ole sellaista vaikutusta. Kyllä niitä pitäisi aika reilustikin korottaa, jotta niillä olisi ennaltaehkäisevä vaikutus. Mehän puhutaan siis laittomista lakoista.

Häkämies huomauttaa, että nyt työmarkkinakierroksella toteutetut tai ilmoitetut työtaistelutoimet ovat kaikki laillisia.

Pentikäinen teki oman kantansa selväksi vielä suoremmin.

– Semmoinen taso, että kunnolla kirpaisee.