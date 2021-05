Tältä näyttää alkavan kesän koronatilanne – nyt saatiin THL:n ja STM:n asiantuntijoiden näkemys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sosiaali- ja terveysministeriö pitivät tänään torstaisen koronatilannekatsauksensa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Mediatilaisuudessa kysyttiin asiantuntijoiden arviota alkavan kesän koronatilanteesta tuoreiden koronalukujen valossa.

THL:n johtaja Mika Salminen sanoi, että tällä hetkellä toivotaan, että tasaista tautitilannetta saataisiin vielä käännettyä laskuun.

– Sitten oltaisiin vieläkin ehkä optimistisempia sen suhteen, että tulisi melko normaali kesä. Hieman korkeita nämä luvut tällä hetkellä ovat. Kun laskua ei nyt kolmeen viikkoon ole tullut, meillä on sellainen riski olemassa, että tulisi takaiskuja ja tapausmäärät lähtisivät kasvuun. Tämä on ehkä se isoin huoli. Silti olen optimisti, että kun tämä kesä tässä jatkuu ja myös kun ihmisten toiminta vähän muuttuu, se tulee auttamaan meitä, Salminen pohti.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki totesi, ettei kristallipalloa ole.

Hänen mukaansa rokotekattavuuden lisääntyminen muuttaa epidemian dynamiikkaa ja sitä, miten eri tunnuslukuja voidaan käyttää tilanteen arvioinnissa.

– Henkilökohtainen käsitykseni on se, että emme me ihan yhtä rauhalliseen kesään ole menossa kuin vuosi sitten numeroiden valossa oltiin. Sen verran paljon virusta kuitenkin väestössä edelleen on, Voipio-Pulkki totesi ja painotti, että vielä jaksettaisiin noudattaa hygieniaohjeita ja viranomaiset ylläpitäisivät tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia rajoitteita.

Ylilääkäri Sanna Ylisomppi Helsingin kaupungilta sanoi, että Helsingissä varaudutaan siihen, että kesästä ei tule tapausten valossa niin rauhallinen kuin viime kesä oli.

– Silloin meillä oli heinäkuun alussa jopa päiviä, jolloin ei todettu ollenkaan tartuntoja.

Ylisomppi muistutti myös, että nyt on parempi testauskapasiteetti käytössä kuin viime kesänä. Nyt Helsingissä ohjataan kaikki karanteeniin asetetut testiin, joten myös oireettomia tartuntoja saadaan kiinni, mikä nostaa raportoituja tapausmääriä.

– Kesän osalta toivon, että meillä olisi vielä malttia, Ylisomppi korosti.

Hän muistutti, että tartuntoja on nyt todettu etenkin 20–39-vuotiaiden keskuudessa ja rokotukset ovat vasta tulossa näihin ikäluokkiin.

– Toivon todella, että sitten kun se oma rokotusvuoro tulee, niin käydään rokotus hakemassa. Mutta muistetaan se, että se ensimmäisen rokotuksen suoja ei vielä varotoimista vapauta. Eli maltetaan niin päästään matalammalle tasolle kaiken kaikkiaan taudin ilmaantuvuudessa. Nautitaan kesästä kuitenkin huomioiden nämä varotoimet.