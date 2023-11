Tältä näyttää presidentti Martti Ahtisaaren kunniaksi julkaistava surumerkki

Presidentti Martti Ahtisaaren kunniaksi julkaistaan surumerkki, tiedotti Posti tänään. Postimerkki tulee myyntiin 15. joulukuuta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Surumerkin pohjana on Tuukka Kosken ottama valokuva Ahtisaaresta.

Mustavalkoisessa postimerkissä on tekstinä In Memoriam Martti Ahtisaari 1937-2023. Postimerkin lisäksi julkaistaan ensipäivänkuori ja -leima. Kuoressa on tekstinä Rauha on tahdon asia.

Surumerkin on suunnitellut Timo Berry. Postimerkkiarkissa on kymmenen kotimaan ikimerkkiä.