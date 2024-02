Tältä näyttää vaalipäivän sää

Huomenna presidentinvaaliuurnille suunnataan laajalti aurinkoisessa mutta kipakassa pakkassäässä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yön aikana sää selkenee lähes koko maassa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Satunnaisia pilviä saattaa aamun aikana näkyä taivaalla maan etelärannikolla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

- Etelärannikolla saattaa siitä pilvestä tulla heikosti lunta, sanoo päivystävä meteorologi Juha Tuomala Ilmatieteen laitokselta.

Lauantain ja sunnuntain välinen yö on selkeä ja kylmä.

Etelässä on huomenna noin kymmenen astetta pakkasta, maan keskiosissa kymmenestä seitsemääntoista astetta pakkasta ja Lapissa kylmimmillään noin -25 astetta.

– Se on pakkaspäivä, on aika kylmää tuo ilma edelleen. Tuulet heikkoja ja jos pilvisyys lähtee rakoilemaan, etelässä ja lännessä on aika selkeää. Aamu tulee olemaan aika kylmä, Tuomala sanoo.

Tuuli on sunnuntaina pääosin heikkoa. Päivän aikana hentoinen itätuuli viriää niin etelässä kuin Lapissakin.

KIRPEÄ pakkanen jatkuu vielä maanantaina. Ensi viikolla loppuviikosta saattaa kuitenkin paikoitellen tulla jo vesisateita.

Tuuli voimistuu maanantaina, ja sen mukana saattaa virrata hieman lauhempaa ilmaa maan eteläosiin.

- Siinä tuuli tietysti lisää pakkasen purevuutta. Aika lailla lämpötilat samat kuin sunnuntaina, ei maanantaina vielä suuria muutoksia, Tuomala sanoo.

Tiistain vastaisena yönä sadealue nousee lounaasta maan etelä- ja länsiosiin. Pohjoisessa lämpötilat tippuvat ennusteen mukaan noin 10-20 pakkasasteeseen ja etelä- ja länsiosissa maata noin 3-10 pakkasasteeseen.

- Sateen alla alle viiden asteen pakkasia ja lunta tulee sitten jonkin verran. Pikkuhiljaa se sadealue leviää keskiviikon aikana laajemminkin Suomeen, Tuomala sanoo.

Keskiviikkona odotettavissa on etelä- ja länsiosissa maata enää pikkupakkasta tai jopa nollakeliä. Torstaina on luvassa pikkupakkasta.

- Kyllä se sää tässä on periaatteessa muuttumassa. Samalla voi tulla lumisateitakin ja ihan vettäkin loppuviikolla, Tuomala sanoo.