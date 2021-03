Talviliikenteen haasteita

Liikenneonnettomuuksista saa usein kuulla tapahtumasta, jossa kerrotaan ajoneuvon ajautuneen tuntemattomasta syystä vastaantulevan kaistalle. Talviaikaan tapahtuma onkin hyvin ymmärrettävä, jos tapahtuma on johtunut tien liukkaudesta. Martti Suomi Puolueosaston puheenjohtaja, Mustasaari

Vastaantulevalle kaistalle tulleita tapauksia kerrotaan tapahtuneen kuitenkin ympäri vuoden, näin ollen liukkaudesta ei aina voi olla kyse. Uutisointi vastaavanlaisesta tapahtumasta voisi olla suoremmin että kuljettaja ajoi vastaantulevan kaistalle. Tällaista tilannekuvaa jostain syystä ei haluta tehdä.

Talvinen asfalttitie paljastaa monet meidän autoilijoiden tekemiset. Useat talviset kestopäällystetyt tiet ovat useasti talvella lumen ja jään peitossa. Kun tietä ajetaan paljon, niin autojen ajolinjat piirtyvät tiehen näkyviksi ajouriksi. Autoilijoiden tavat alkavat näkyä ajolinjoissa kun tiemerkinnät paljastuvat lumen ja jään poistuttua ajamiskohdista.

Mitä sieltä näkyykään? Varsinkin tien kaarrekohdissa ajamme kaistamerkintöjen päällä. Vanha sanonta on ajaa kurvit suoriksi ja näin näytetään tehtävän. Jos yksittäistä kuljettajaa tällaisesta virheestä jututettaisiin, syitä voisi kuulla varmaan monenmoista. Yleiseksi tavaksi ajurit tuskin tätä ajotapaansa tunnustavat, siis ajaneensa keskiviivan päällä ja osin vastaantulevan kaistalla.

Talviset ajourat ovat kuitenkin vahva näyttö kaistamerkintöjen päällä ajamisesta. Kyse ei ole yksittäisen tohelon lipsahdus kaistamerkin päällä ajosta, lumi ja jää ei poistu kerta-ajosta tai kahdestakaan. Talvella voimme nähdä kestopäällysteen puhdistuneen tehokkaasti joissakin tien kohdissa paljastaen keskiviivan ja myös yhtenäisen keltaisen tai valkoisen viivan. Autoilija ei tietenkään voi talvella nähdä jään ja lumen läpi silloin kun tiemerkinnät ovat jään alla piilossa. Mutta sitten kun jäisellä tiellä on satoja kertoja ajettu kaarretta oikaisten, niin keskiviivan merkintä alkaa näkymään kulutuksen vaikutuksesta.

Mitä me autoilijat sitten teemme? Ajamme edelleen samaa ajouraa vaikka pyörät menevät keskiviivan päällä ja vähän ylikin. Kun kaistamerkit kulutuksen vaikutuksesta tulevat näkyviin, silloin olisi oikea alkaa noudattamaan kaistamerkkejä. Talviset ajolinjojen paljastamat kaistamerkit kertovat kuitenkin karua kieltä. Ajamme edellisten autojen ajouraa aina vain uudelleen paikka paikoin kaistamerkintöjen päällä.

Onko meillä sitten liian kiire liikenteessä? Huomatessani ajourissa puhtaan keskiviivan paljastumisen, jonka päällä on siis ajettu ja paljon, aloin noudattamaan liikennesääntöjä. Kaistamerkkien ollessa näkyvillä ajoin kaarteessa vähän ulompana niin, etten ajanut keskiviivan päällä. Näin ajaessa piti ajaa sitä kaistan osaa, joka oli kokonaan jäässä. Tällöin oli hidastettava vauhtia jäisestä liukkaudesta johtuen. Puhtaalla ajouralla ajaminen varmaan on monella autoilijalla mielessä varmempaa, koska renkaiden pito tiehen on silloin parempi.

Kun talvisessa liikenteessä kaarteita oiotaan, sen seurauksena tulee automaattisesti myös se, että sisäkaarteessa ajetaan yhtenäisen reunaviivan päällä ja ylikin. Tällöin vaarannetaan kevyen liikenteen kulkijat.

Voisimmeko noudattaa liikennesääntöjä?

