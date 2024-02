“Tämä ei ole huutokauppa miljardeista” – näin Orpo kommentoi lisäsopeutuksen tarvetta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo lisäsopeutuksen tarpeen täsmentyvän kaiken aikaa, mutta edessä on miljardiluokan sopeutukset. Tarkastelussa on sekä tulo- että menopuoli. DEMOKRAATTI Demokraatti

Orpo kommentoi lisäsopeutuksen tarvetta medialle eduskunnassa tiistaina. Pääministeriltä kysyttiin, kuinka suuresta lisäsopeutuksesta kevään kehysriihessä tulisi päättää.

– Tarkat luvut selviävät sitten, kun me saamme uusimpia ennusteita. Niiden pohjalta me nähdään, mikä on se todellinen tarve, Orpo sanoi medialle.

Orpon mukaan tämän hetken arvio on, että vuoteen 2025 ulottuvalla jaksolla lisäsopeutustarve on noin 1,5 miljardia euroa ja vuoteen 2027 mennessä noin kolme miljardia euroa.

– Kuten sanoin, nämä luvut tarkentuvat koko ajan. Tämä ei ole huutokauppa miljardeista nyt – jokaisen pitää ymmärtää, miksi me joudumme tekemään tätä. Se johtuu siitä, että meidän taloutemme on erittäin huonossa kunnossa. Hallitusohjelmassa sovitut kuuden miljardin sopeutustoimet eivät riitä. Ne ovat erittäin kovia toimia olleet jo, mutta sen päälle pitää tehdä vielä lisää, Orpo sanoi.

Orpon mukaan lisäsopeutukseen pakottaa se, että taantuma jatkuu pidempään kuin keväällä ennustettiin.

– Toinen asia on se, että viime kaudella hyväksytty sote-malli osoittautuu päivä päivältä kalliimmaksi.

Orpon mukaan hyvinvointialueiden alijäämän paikkaamiseen ja kuntien valtionosuuksien kompensointiin joudutaan käyttämään yhteensä 800 miljoonaa euroa lisää. Se tarkoittaa saman verran leikkauksia muualla kehyksen sisällä, Orpo sanoo.

Orpolta kysytään, pitääkö hän selvänä, että veroja täytyy korottaa.

– Pidän ihan selvänä sitä, että myöskin tulopuolta pitää vahvistaa, joka tarkoittaa sitä, että verot arvioidaan myös.

Yleinen arvonlisäverokanta on ollut aika vahvasti esillä, onko se sellainen, johon mahdollisesti puututaan?

– En muuta linjaani siitä, että en ota kantaa yhteenkään yksittäiseen veroon tai yhteen yksittäiseen säästökohteeseen. Ne ovat kokonaisuus, jotka hallitus neuvottelee. Siihen on asetettu hallituksen toimesta työryhmä, jota vetää kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen. Siellä valmistellaan poliittista kokonaisuutta, joka tuodaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn, josta ne sitten viedään varsinaiseen riiheen.

Orpo sanoo, että edessä on erittäin vaikea työ.

– Haluan painottaa sitä, että leikkaamalla ja veroja korottamalla tämä asia ei maaliin tule. Niitä molempia tarvitaan, mutta me tarvitsemme talouteen kasvua.

– Mietimme samalla kehysriiheä kohti, mitä uusia kasvutoimia voimme tehdä, jotta saadaan ihmisille töitä, saadaan verotuloja ja sitä kautta velkaantuminen taittumaan.