”Tämä ei ole kestävää politiikkaa” – Kaikkonen huolestui tutkimustuloksesta

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen on huolissaan vanhustenhoivan tilanteesta. Yhä useampi alan ammattilainen harkitsee alan vaihtoa. Demokraatti Demokraatti

Jyväskylän yliopiston tutkimus osoittaa, että hoivatyön kuormitus, resurssipula ja työn hallinnan puute ovat keskeisiä syitä siihen, miksi osaava henkilöstö ei näe tulevaisuuttaan alalla.

– Tilanne on hälyttävä. Me puhumme ihmisistä, jotka huolehtivat kaikkein haavoittuvimmista, mutta joiden oma jaksaminen on jatkuvasti koetuksella. Jos he lähtevät, koko järjestelmä horjuu, Kaikkonen sanoo tiedotteessaan.

Tutkimuksen mukaan hoivatyön arjessa korostuvat kiire, jatkuvat keskeytykset ja riittämättömät resurssit. Samalla työn vaativuus on kasvanut, kun asiakkaat ovat aiempaa iäkkäämpiä ja hoidollisesti raskaampia.

– On selvää, että emme voi rakentaa hyvinvointivaltiota sen varaan, että hoitajat venyvät jatkuvasti äärirajoille. Tämä ei ole kestävää politiikkaa eikä inhimillistä arkea.

KAIKKOSEN mukaan keskusta painottaa, että alan tilanteeseen ei ole yksittäistä ratkaisua, vaan tarvitaan useita samanaikaisia toimia. Hoitajien työoloja on parannettava ja alan vetovoimaa vahvistettava pitkäjänteisesti.

– Henkilöstön työaikaa ja osaamista on käytettävä järkevämmin. On huolehdittava siitä, että jokainen voi keskittyä omaan osaamisalueeseensa ja että urapolut ja ammatillinen kehittyminen ovat aidosti mahdollisia. Samalla hoiva-avustajien roolia tulee vahvistaa tehtävissä, joissa ei tarvita sote-alan ammattipätevyyttä.

Myös hyvinvointialueiden johtamista ja työhyvinvointia on keskustan mukaan kehitettävä järjestelmällisesti.

– Työhyvinvointi ei voi olla sivulause. Sen pitää olla osa johtamista ja arjen päätöksiä, ja sen kehitystä on seurattava samalla vakavuudella kuin taloutta tai hoitotuloksia. Vain näin saamme ihmiset pysymään alalla.

Keskustan mielestä hoivajärjestelmän kestävyys ratkaistaan lopulta siinä, miten hyvin työntekijät jaksavat ja kuinka houkuttelevaksi ala koetaan tulevaisuudessa.

– Jos emme pidä huolta hoitajista, emme voi pitää huolta muistakaan. Tämä on koko järjestelmän ydinkysymys, Kaikkonen sanoo.