”Tämä ei ole mikään on/off-tilanne” – THL suosittelee yhä maskeja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen sanoo, että Suomessa on tällä hetkellä voimassaoleva maskisuositus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Suuri osa muista pohjoismaista on luopunut siitä. Niillä on hieman erilainen epidemiatilanne kuin meillä tällä hetkellä on. Tätä katsotaan koko ajan, Salminen sanoi THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteisessä koronavirustilanteen tilannekatsausinfossa.

Hän painotti, että maskisuositus on suositus ja se koskee yksityiselämää.

- Se antaa aika paljon mahdollisuutta ihmiselle päättää, käyttääkö maskia, missä yhteydessä ja minkälaista maskia käyttää. Se ei ole pakottava. Se ei koske työelämää, Salminen lisää.

Salminen lisäsi, ettei THL ole missään vaiheessa suositellut maskien käyttöä esimerkiksi kouluympäristössä.

- Nämä ovat alueiden omia suosituksia ja ne voivat myös niitä purkaa silloin, kun tarpeelliseksi katsovat.

Hän nosti esiin vielä omikronaallon ja sen nopean leviämisen Euroopassa siitä huolimatta, että samaan aikaan oli laajoja maskisuosituksia ja -velvoitteita.

- Se osoittaa, ettei yksinään maskin käyttö väestötasolla pysty estämään epidemian leviämistä. Tämä ei tarkoita sitä, että se olisi hyödytöntä yksilötasolla. Jos maskia käyttää systemaattisesti ja oikein ja siinä pysyy, niin kyllä pystyy itseään suojelemaan ja vähän muitakin. Tämä ei ole mikään on/off-tilanne.