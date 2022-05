Tämä ei ole NATO-uutinen, taistelut täytyy valita – mistä tietää, ettei lakiesityksellä ole julkisuusarvoa?

Mistä tietää, että lakiesityksellä ei ole käsittelyhetkellä poliittista julkisuusarvoa? No esimerkiksi siitä, ettei yksikään opposition kansanedustaja käytä eduskunnassa aiheesta puheenvuoroa. Simo Alastalo Demokraatti

Eduskunnan täysistunnossa käytiin keskiviikkona lähetekeskustelu muun muassa pienimpiin eläkkeisiin ja toimeentulotukeen tehtävistä ylimääräisistä indeksikorotuksista. Tarkoituksena oli tukea pienituloisimpien toimeentuloa tilanteessa, jossa inflaatio nostaa vauhdilla kuluttajahintoja. Puheenvuoroja käytettiin kymmenen. Kaikki hallituspuolueiden riveistä.

Sen sijaan aiemmin salissa käsitelty luonnonsuojelulain uudistus, johon tiivistyi luontoarvoja vaalivan vihreyden ja dieselin katkuisen perussuomalaisuuden julkisuudesta tuttu ristiriita, kirvoitti runsasta, kiihtynyttäkin keskustelua.

Taistelut täytyy valita. Sellaiseen sotaan ei oppositiosta kannata rynnätä, jossa joutuu kiittelemään omille kannattajilleen hallituksen esityksiä. Ellei halua olla poliitikkona poikkeuksellisen vakaumuksellinen.

SUOMESSA ON puhuttu viime viikot Natosta. Sitä ennen puhuttiin Ukrainan sodasta. Ja vuoden alussa koronasta. Julkisuuteen mahtuu yksi iso asia kerrallaan, muut uutiset näyttävät sen rinnalla pienemmiltä. Huhtikuussa uhannut hoitajalakko jäi sotauutisten jalkoihin vaikka olisi normaalioloissa yltänyt pääaiheeksi. Olihan kyse hoitajien palkoista ja kansalaisten terveydestä.

Kun korona poistui taka-alalle, se ei johtunut viruksen häviämisestä vaan uusista huolenaiheista. Internetin foliopäällysteisissä kammareissa tehtiin tästä päätelmä, ettei koronaa koskaan ollutkaan. Virus oli fake news. Paitsi, ettei ollut.

Arviot koronan vaarallisuudesta perustuvat tutkimustietoon, johon voi tutustua esimerkiksi lukemalla tuoretta THL:n raporttia alkuvuoden kuolleisuustilastoista. Omikron-variantin saldo on ollut vanhusten keskuudessa synkkä.

Kansalaisten huomion vangitsemisella on oma vaikutuksensa, joka liittyy yhteiseen tilannekuvaan, jaettuun käsitykseen ajankohtaisen asian merkittävyydestä.

”Köyhyys ei ole Suomesta hävinnyt, vaikka se ei yltäisi uutisiin”

Yhteisen tilannekuvan kannalta on tärkeää miten huomiota herättävästi asioista puhutaan. Tiedon tapauksessa olennaista on se mitä puhutaan. Vaikka sisältö hukkuisi yleiseen meteliin, se voi silti olla totta. Vastaavasti valtiotason tiedonvälityskoneistoilla voi levittää valheita kuten Venäjällä parhaillaan tehdään.

Asia on ehkä itsestään selvä, mutta vaikuttaa unohtuvan säännöllisesti.

Korona laantuu mutta on vieläkin keskuudessamme. Emme vain puhu siitä samalla tavalla kuin ennen. Pienten eläkkeiden varassa elävillä suomalaisilla on tiukkaa, vaikka olemme asiasta parhaillaan hiljaa.

ON TÄRKEÄÄ, että köyhyydestä pidetään ääntä. Vieläkin tärkeämpää on se, että köyhyydelle tehdään jotakin, vaikka kansan- ja takuueläkkeisiin tai toimeentulotukeen jää indeksikorotusten jälkeenkin parantamisen varaa.

Köyhyys ei ole Suomesta hävinnyt, vaikka se ei yltäisi uutisiin.

Mikko Kinnunen (kesk.), yksi lähetekeskustelussa puheenvuoron käyttäneistä kymmenestä kansanedustajasta, tiivisti asian keskiviikkona näin:

“Arvoisa puhemies! Keskellä Eurooppaa soditaan. Valtio ei kykene kompensoimaan kaikkia ongelmia, joita tulevaisuus tuo. Meidän tulee havahtua myös siihen, että elintasomme tulee laskemaan. Mutta heikoimmista pidetään huolta ja apua tarvitsevaa autetaan. Se on sivistystä. Se on oikein. Se on arvojemme mukaista.”