”Tämä esitys on hylättävä” – SDP:n edustajat ryöpyttävät hallitusta työelämän epävarmuuden lisäämisestä

Työelämän epävarmuutta lisäävä määräaikaisten työsuhteiden käyttämistä helpottava lakiesitys on hylättävä, SDP:n kansanedustajat vaativat tiedotteissaan.

– Hallitus lisää tietoisesti epävarmuutta työelämässä. Se osuu erityisesti nuoriin naisiin, joiden työurat rakentuvat jo nyt määräaikaisuuksien varaan, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm sanoo tiedotteessa.

– Työ ei ole muuttunut epävarmaksi – politiikka tekee siitä epävarmaa. Siksi tämä esitys on hylättävä, Malm sanoo.

Samoilla linjoilla ovat SDP:n kansanedustajat Timo Suhonen, Juha Viitala ja Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila. Marttila kiteyttää, että esitys muuttaa työelämän rakenteita ilman hyötyjä.

– Julkisella sektorilla jo noin joka neljäs työsuhde on määräaikainen. Tämä ei luo uusia työpaikkoja, vaan muuttaa pysyviä työsuhteita määräaikaisiksi, Marttila sanoo.

Malmin mukaan määräaikaisuudesta on tullut työelämässä pysyvä olotila.

– Määräaikaisuudesta on tullut instituutio, jota perustellaan joustolla, vaikka todellisuudessa kyse on pysyvän työn pätkimisestä. Työ ei ole muuttunut tilapäiseksi – ihmiset vain laitetaan vaihtumaan.

Malm korostaa, että hallitus myöntää itsekin esityksen lisäävän raskaus- ja perhevapaasyrjinnän riskiä. Siksi hänestä on vaikea ymmärtää, miksi hallitus silti vie esitystä eteenpäin.

– Useat asiantuntijat ovat todenneet, että määräaikaisuuksien helpottaminen lisää työsuhteiden ketjuttamista ja kasvattaa syrjinnän riskiä. Silti hallitus väittää sen parantavan työllisyyttä, kummastelee Suhonenkin.

MARTTILA kritisoi myös lakiesityksen perusteluja.

– Hallitus puhuu pienten yritysten tukemisesta, mutta lakia ei ole rajattu koskemaan niitä. Muutokset koskevat kaikkia työnantajia, hän huomauttaa.

Marttila nostaa esiin, että SDP:n valtuutetut ovat jättäneet eri puolilla Suomea aloitteita kunnissa ja hyvinvointialueilla, jotta perusteettomia määräaikaisuuksia ei otettaisi käyttöön.

– Kentällä ymmärretään, että kyse on tasa-arvosta. Hallitus tietää vaikutukset, mutta etenee silti. Esitys on niin huono, ettei sitä korjata pykälämuutoksilla tai lausumilla. Siksi se on hylättävä, hän sanoo.

Juha Viitala katsoo hallituksen työmarkkinapolitiikan keskittyneen vain työntekijöiden oikeuksien polkemiseen ja ammattiliittojen aseman heikentämiseen.

– Hallituksen politiikka työmarkkinoiden epävarmuuden lisäämisessä ja palkansaajien aseman heikentämisessä on niin yksipuolista, että tämä kyllä muistetaan vielä pitkään. Erityisesti perussuomalaisten pettämät lupaukset palkansaajille jäävät varmasti mieleen. Hallituksessa perussuomalaiset ovat täysin hylänneet suomalaisen palkansaajan ja ovat lähteneet kokoomuksen avuksi heikentämään työntekijöiden oikeuksia, Viitala toteaa.

– Hallituksen olisi pitänyt suunnata voimavarat palkansaajien aseman heikentämisen sijaan työllisyyden parantamiseen sekä talouskasvun tukemiseen. Hallitus kuitenkin jättää velan lisäksi seuraavalle hallitukselle myös ratkaistavaksi korkean työttömyyden ja työmarkkinoiden vakauttamisen, hän sanoo.