”Tämä henkilö on sairastunut vallasta” – Putinille kovia sanoja vastustajilta ja onnitteluja liittolaisilta

Venäjän presidentin Vladimir Putinin liittolaiset ja ystävät ovat kiiruhtaneet onnittelemaan Putinia vaalivoitosta. Niin kutsuttu voitto ei tosin tullut kenellekään yllätyksenä, sillä vaalit olivat näytösluonteiset. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kiina on onnitellut Putinia, ja maan ulkoministeriön edustaja on ilmoittanut, että presidentti Xi Jinping ja Putin pitävät yllä läheistä suhdettaan ja syventävät keskinäistä strategista koordinointiaan. Myös Iran on onnitellut Putinia.

Itsevaltaisesti Venezuelaa johtava presidentti Nicolas Maduro on puolestaan sanonut, että Putinin menestys lupaa hyvää maailmalle. Bosnian serbijohtaja Milorad Dodik on kertonut serbien iloitsevan Putinin voitosta, koska he näkevän Putinin luotettavana ystävänä ja mahtavana valtiomiehenä.

Monet länsijohtajat ovat arvostelleet vaaleja. Euroopan unionin ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell sanoi, että Putinin voitto perustui pelotteluun ja sortoon.

- Nämä vaalit eivät olleet reilut eivätkä vapaat, Borrell sanoi toimittajille saapuessaan EU:n ulkoministereiden kokoukseen Brysselissä.

Esimerkiksi Britannian ulkoministeri David Cameron on kutsunut vaaleja valheellisiksi ja huomauttanut, ettei äänestäjillä ollut vaihtoehtoja eikä vaaleissa ollut riippumattomia Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön tarkkailijoita. Britannian puolustusministeri Grant Shapps kuvailee Telegraphissa Putinin käyttäytyvän kuin nykypäivän Josif Stalin.

Italian ulkoministeri Antonio Tajani on sanonut, etteivät vaalit olleet vapaat eivätkä reilut, ja Tshekin ulkoministeri Jan Lipavsky on kutsunut niitä farssiksi ja parodiaksi. Ranskan ulkoministeriö on kehunut niitä monia venäläisiä, jotka rauhanomaisesti ilmaisivat vastustuksensa poliittisten oikeuksiensa polkemiselle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on tyrmännyt tuloksen laittomana.

- Kaikki tässä maailmassa ymmärtävät, että tämä henkilö, kuten monet muut kautta historian, on sairastunut vallasta eikä anna minkään estää pysymistään vallassa ikuisesti, hän on sanonut.

Uutista täydennetty klo 11.59 Josep Borrellin kommentein.