”Tämä mies on tehnyt kaikkensa vihan kylvämiseksi” – Trumpin uhoilua pidetään jopa vaarallisena

Republikaanien ehdokkaan, istuvan presidentin Donald Trumpin puhe, jossa hän sanoi voittavansa vaalit ja aikovansa pyytää korkeimmalta oikeudelta ennakkoäänten laskemisen keskeyttämistä, kirvoitti kommentteja suomalaispolitiikoilta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki tviittasi, että ikävä kyllä uutinen ei tullut ”autoritaarisesta kehitysmaasta vaan demokratian ja vapauden maasta”.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi Twitterissä, että vihjaus ääntenlaskun lopettamisesta oli ”kummallisesti sanottu”.

– Onneksi ääntenlaskua ei lopeteta, vaikka Trump sitä pyytäisi, hän kirjoitti.

Kansanedustaja Satu Hassi (vihr.) tviittasi, että keskiviikkona Suomen aikaa voittajaksi julistautuessaan Trump ”ei todellakaan näyttänyt eikä kuulostanut ihmiseltä, joka tietää voittaneensa”.

Mikkel Näkkäläjärvi, Demarinuorten entinen puheenjohtaja, kirjoittaa Twitterissä, että touhu on vaarallista.

– Ongelmia on ollut ennenkin, mutta tämä mies on tehnyt kyllä kaikkensa vihan kylvämiseksi, Näkkäläjärvi toteaa.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) ennakoi Twitterissä, että vaaleista tulee vielä aikamoinen likapyykki.

Kokoomuksen Elina Lepomäki kirjoitti englanniksi, että demokratiassa jokainen ääni lasketaan ja jokaisella äänellä on merkitystä.

– Dear USA, we count on you on this – whatever the outcome (Rakas USA, luotamme teihin tässä – mikä tahansa lopputulos onkin), hän tviittasi.

Uutista päivitetty klo 12.51.