”Tämä on historiallinen päivä” – noin 180 000 työntekijän sote-sopimus astui voimaan

Kunta-alan sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus eli sote-sopimus astuu voimaan tänään. Hoitajajärjestöt ovat ajaneet sitä pitkään. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen mukaan sote-sopimusta tarvitaan nyt kipeämmin kuin koskaan.

– Tämä on historiallinen päivä. Maan työmarkkinakenttään syntyi uusi sopimusala ja samalla melkoisesti uutta joukkovoimaa. Menneenä kesänä hoitajapula on äitynyt ympäri maata pahemmaksi kuin koskaan ja alan vetovoiman parantamisella on tulenpalava kiire, hän toteaa tiedotteessa.

Uuden sopimusalan synnystä kunta-alalle sovittiin kevään 2020 työmarkkinakierroksella. Sote-sopimusta sovelletaan kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä työskentelevään henkilöstöön. Se muistuttaa rakenteeltaan lääkärien virkaehtosopimusta.

Sopimus on maan suurin alakohtainen työehtosopimus, jonka piirissä on noin 180 000 työntekijää. Sote-henkilöstön työehtoihin keskittyvän sopimuksen avulla pystytään vastaamaan aiempaa täsmällisemmin juuri sosiaali- ja terveydenhuollon alakohtaisiin ongelmiin.

”Korona-aika on kuormittanut hoitajia valtavasti ja ajanut alan vaihtoon.”

Sekä sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö että Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ovat varoittaneet hoitajapulasta jo pitkään.

– Korona-aika on kuormittanut hoitajia valtavasti ja ajanut alan vaihtoon. Esimerkiksi vanhuspalveluissa ja perusterveydenhuollossa on jouduttu sulkemaan kokonaisia yksiköitä hoitajapulan takia. Uskon, että myös työnantajat ovat alkaneet herätä tilanteen äärimmäiseen vakavuuteen, Superin puheenjohtaja Silja Paavola arvioi.

Hänen mukaansa sote-sopimus tuo hoitajille aiempaa täsmällisemmät ja tehokkaammat keinot parantaa työehtoja ja työoloja alkuvuoden neuvottelukierrokselle.

Viime neuvottelukierroksella sovittiin myös varhaiskasvatuksen opettajien siirtymisestä opetushenkilöstön sopimukseen (OVTES). Tämä aiheutti muutoksia myös yleiseen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Näiden muutosten seurauksena lastenhoitajat ovat jatkossa KVTES:in suurin henkilöstöryhmä, mikä puolestaan vahvistaa heidän asemaansa ja edunvalvontaansa.