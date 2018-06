”Tämä on katastrofi!” – Satakunnan Kansa: Pori Jazzin hallitus hätäkokoukseen

Pori Jazz 66 ry:n hallitus pitää hätäkokouksen liittyen festivaalin uuden toimitusjohtajan Aki Ruotsalan kohun aiheuttaneisiin homokommentteihin. Asiasta kertoi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Hannu Jaakkola Satakunnan Kansalle.

Ruotsala kertoi Satakunnan Kansalle muun muassa, että hänen mielestään ei ole olemassa homoja, vain homoutta. Hän kertoi uskovansa niiden ihmisten kertomukset, jotka sanovat muuttuneensa heteroseksuaaliksi.

– Mikäli näin on sanottu, kuten tiedotusvälineissä kirjoitetaan, niin se ei missään nimessä ole Pori Jazzin arvojen mukaista, Jaakkola sanoi Satakunnan Kansalle.

Pori Jazzin hallituksen jäseniä on tällä hetkellä matkoilla eri puolilla maailmaa, joten hätäkokouksen kasaaminen on vaikeaa.

– Yritämme saada päätöksen jo tänä iltana. Me puramme koko asian ja esille nousee todennäköisesti yhtenä vaihtoehtona uuden toimitusjohtajan työsuhteen purkaminen. Meidän on kuitenkin ensin selvitettävä, mitä on sanottu ja mitä on sanomisella tarkoitettu.

Jaakkola sanoo Satakunnan Kansalle pitävänsä tilannetta vakavana.

– Tämä on katastrofi! Ei pelkästään Pori Jazzin kannalta, vaan etenkin seksuaalisten vähemmistöjen kannalta, jotka joutuvat asiasta kärsimään. Esitän jo nyt heille anteeksipyyntöni.

Ruotsala on katsonut, että hänen sanomisiaan on tulkittu virheellisesti.

Ruotsala on julkaissut tiedotteen, jossa hän vaatii oikaisua Ylen ja Satakunnan Kansan uutisiin.

– Uutisissa on väitetty, että rinnastan huumeiden käytön ja homoseksuaalisuuden. Lisäksi on väitetty, että olen ollut lanseeraamassa ja tukemassa Nuotan Älä alistu -kampanjaa. Nämä väitteet eivät pidä paikkaansa. En rinnasta homoseksuaalisuutta ja huumeiden käyttöä, eikä minulla ole mitään kompetenssia arvioida niitä, Ruotsala sanoi.