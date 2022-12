”Tämä on kova isku helsinkiläisille lapsiperheille, jos esitys menee läpi”

MLL:n tilapäinen lastenhoitoapu perheille on päättymässä Helsingissä vuoden 2022 loppuun, kertoo Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri tiedotteessaan .

Helsingin kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston kokouksessa maanantaina 5.12.2022 on käsiteltävänä esitys, jonka mukaan MLL:n tilapäisen lastenhoitoavun avustaminen loppuu.

”Jos tämä esitys hyväksytään jaostossa, se tarkoittaa sitä, että MLL:n lastenhoitoapu päättyy Helsingissä 31.12.2022. Tämän jälkeen helsinkiläiset perheet eivät enää voisi saada MLL:n lastenhoitoapua”, tiedotteessa sanotaan.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin mukaan toimintaa ei voida järjestää ilman kaupungin avustusta, sillä avustusta tarvitaan hoitajien rekrytoimiseen, kouluttamiseen ja ohjaamiseen, hoitajien välittämiseen perheille sekä välitysjärjestelmän kustannuksiin.

Lastenhoitoapua on käyttänyt tänä koronavuonnakin yli 650 helsinkiläistä perhettä. Hoitotunteja on tehty lähes 13 000. Helsingin avustus toimintaan on ollut 40 000 euroa.