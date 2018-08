”Tämä on kylmä arvovalinta” – Li Andersson möyhentää budjettiesityksen

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan hallituksen esitys ensi vuoden budjetiksi on menetetty mahdollisuus.

Vasemmistoliitto toivoi hallituksen peruvan tekemänsä koulutusleikkaukset sekä pienituloisimpia kurittavat indeksietuuksien heikennykset, jotka ovat kasvattaneet suomalaisten eriarvoisuutta.

– Valitettavasti hallitus ei talouden noususuhdanteesta huolimatta ollut valmis nostamaan perusturvaa. Tämä on kylmä arvovalinta, Andersson kommentoi tiedotteessaan.

Työttömyysvakuutusrahasto ilmoitti eilen keventävänsä työttömyysvakuutusmaksuja.

– Tämä pelasti hallituksen, joka ei olisi välttämättä päässyt yhteisymmärrykseen verokevennyksistä. Nyt Sipilä ja Orpo kuitenkin keventävät kokonaisverotusta keskellä suhdannehuippua, mikä on täysin vääränlaista finanssipolitiikkaa.

Hallitus aikoo kasvattaa pienituloisten verovähennyksiä 130 miljoonalla. Toimenpide on Anderssonin mukaan askel oikeaan suuntaan ja vastaa vasemmistoliiton linjaa.

– Vasemmistoliitto on koko vaalikauden ajan esittänyt huomattavasti suurempia vähennyksiä. Se, että hallitus nyt tekee edes jotain pienituloisten aseman helpottamiseksi, on kuitenkin myönteistä. Myös tutkimus- ja kehitystoiminnan tukeminen on linjamme mukaista.

– Budjetista huomaa, että vaalit lähestyvät, Andersson sanoo.