”Tämä on ollut kaikilla puheenjohtajilla tiedossa” – Orpo vastaa Purralle

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kritisoi hallitusneuvottelujen kulkua, kun hänen mukaansa vaikeissa asioissa on vitkutelty.

– Taustalla on ehkä se, että perussuomalaiset luopuu tärkeimmistä tavoitteistaan. Olen korostanut, että perussuomalaiset osallistuu vain sellaiseen hallitukseen, jossa maahanmuutto selkeästi kiristyy. Vielä ei ole mitään kirjoitettavaa näistä asioista, hän totesi Säätytalolla neuvotteluihin mennessään.

Hallituksen muodostaja, kokoomuksen Petteri Orpo korosti aamulla perusteellisen pohjatyön merkitystä.

– Vaikeita asioita ei olisi mielestäni ollut edellytyksiä ratkoa ilman sitä. Tämä on ollut kaikilla puheenjohtajilla tiedossa, että näin edetään. Uskon, että tämä on järkevämpi tapa luoda perusta päätöksenteolle.

Orpo huomautti, että asiantuntijoiden kuuleminen on yleinen periaate ja kaikki puolueet ovat halunneet kuulla ja nimetä asiantuntijoita.

– Ymmärrän, että on kärsimättömyyttä, mutta tällä viikolla ratkotaan kipeitäkin asioita.

Orpo kuvailikin aamulla ennen neuvottelujen alkua, että ”nyt alkaa todellinen ratkaisujen viikko”.

– Nyt on aika siirtyä maahanmuutto- ja ilmastopolitiikassa kuten myös sotessakin konkreettisten asioiden ratkomiseen. On selvää, että asiat ovat vaikeita ja niissä on erilaisia painotuksia, mutta ratkoa niitä pitää.

Hän totesi, ettei tiedä, onko tämä viikko ratkaiseva hallituspohjan syntymiseksi kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien kesken.

– Mahdollisuus on läpimurtoon ja ratkaisuihin tämän viikon aikana, mutta voi olla, että nähdään erilaisia vaiheita. En pidä mahdottomana, että ensi viikollakin on vielä tehtävää.