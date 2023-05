”Tämä on pitkä polku, mutta ei toivottavasti liian pitkä” – Orpo toivoo hallituksen olevan kasassa kesäkuun alkupuolella

Hallituksen muodostaja Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitusneuvottelut alkavat tänään puheenjohtajapöydästä annettavilla toimeksiannoilla. DEMOKRAATTI Demokraatti

– He lähtevät (reformipöydissä) hakemaan niitä keskeisiä reformeja, joilla saadaan aikaan tarvittava muutos. Jos on kyse esimerkiksi sivistyksestä, osaamisesta, koulutuksesta, niin he lähtevät katsomaan tärkeimmät reformit, esimerkiksi hakemaan perusopetuksen laadun parantamiseen ratkaisuja, Orpo totesi Säätytalon eteisessä toimittajille.

Hallitusneuvotteluissa Säätytalolla on kahdeksan eri politiikkasektoreiden ratkaisuja miettivää reformipöytää.

Orpo korosti yhteisten ratkaisujen etsimistä puolueiden omien linjausten sijaan.

– Tämä on ehkä kokemuksen mukanaan tuomaa ajattelua siitä, että kyse ei ole siitä mikä puolue saa parhaan voiton vaan se, että saadaan yhdessä ohjelma.

PÖYDISTÄ ei ole Orpon mukaan luvassa ratkaisuja vielä tänään.

– Nyt täytyy kaikkien vähän malttaa mieltä. Tämä on pitkä polku, mutta ei toivottavasti liian pitkä. Edelleen toivon, että kesäkuun alkupuolella olisi toimintakykyinen enemmistöhallitus hyvällä ohjelmalla. Eiköhän me se sieltä oteta.