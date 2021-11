”Tämä on sopimatonta” – Putin kritisoi Natoa sotaharjoituksista Mustallamerellä

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo pitävänsä Yhdysvaltain ja muiden Nato-maiden äskettäisiä sotaharjoituksia Mustallamerellä vakavana haasteena. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Yhdysvallat ja sen Nato-liittolaiset pitävät suunnittelemattomia harjoituksia Mustallamerellä. Siellä ei ole pelkästään voimakas laivastoryhmä, vaan myös ilmavoimia, mukaan lukien strategista lennostoa. Tämä on vakava haaste meille, Putin sanoi valtiollisen tv:n haastattelussa.

– Tämä on sopimatonta, eikä tilannetta siellä ole tarpeen eskaloida lisää.

Yhdysvallat ja EU ovat tällä viikolla ilmaisseet olevansa huolissaan Venäjän joukkojen liikkeistä Ukrainan rajan lähellä, samaan aikaan kun Venäjää on syytetty Valko-Venäjän tukemisesta Puolan rajalle syntyneen siirtolaiskriisin yhteydessä. EU kertoi seuraavansa kumppaneidensa kanssa tilannetta Ukrainan rajoilla. Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken kehotti keskiviikkona Venäjää olemaan tekemättä jälleen yhtä ”vakavaa virhettä” Ukrainaan liittyen.

Putin kritisoi lauantain haastattelussa Ukrainaa turkkilaisvalmisteisten lennokeiden käyttämisestä Itä-Ukrainan Venäjä-mielisiä separatisteja vastaan.

- Kukaan ei edes reagoi tähän, ja Yhdysvallat käytännössä tuki sitä, Putin harmitteli.

- Tämän lisäksi he järjestivät harjoituksia Mustallamerellä. Näyttää siltä, että meidän ei anneta hellittää valppaustasostamme. No, heidän on syytä tietää, että emme aio tehdä niin.

Ukrainan hallitus ja Venäjän tukemat separatistit ovat käyneet sotaa Itä-Ukrainassa vuodesta 2014, jolloin Venäjä miehitti Krimin Ukrainalta. Konfliktissa on kuollut yli 13 000 ihmistä.

Venäjän joukkojen liikkeet Ukrainan rajan tuntumassa keräsivät kansainvälistä huomiota myös viime keväänä.