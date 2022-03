”Tämä on sosiaalinen viitekehys ja elämäntapa, johon haluan kuulua” – oikeuskäyntiavustaja on Helvetin enkeli, tapaus tänään oikeudessa

Helsingin hovioikeudessa käsitellään tänään tapausta, jossa oikeudenkäyntiavustajan lupa määrättiin peruttavaksi tämän Helvetin enkeleiden jäsenyyden takia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta perui Ilkka Ukkosen (kuvassa) luvan syksyllä 2020. Päätöksessään lautakunta totesi, että Helvetin enkelit on järjestäytynyt rikollisryhmä. Lautakunnan mukaan se, että ryhmään kuuluu oikeudenkäyntiavustaja, horjuttaa vakavasti yleisön luottamusta oikeudenkäyntiavustajia kohtaan sekä murtaa koko oikeusjärjestelmän uskottavuutta ja riippumattomuutta.

Lautakunta ei väittänyt, että Ukkosen riippumattomuus olisi vaarantunut yksittäisissä hänen hoitamissaan asioissa. Lautakunnan mukaan riippumattomuutta on kuitenkin arvioitava yleisellä tasolla ja siten, miltä se näyttää ulospäin.

- Järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenyyden ei voida katsoa olevan oikeudenkäyntiavustajan korkealuokkaisen ammattietiikan mukaista. Vaikka henkilö ei itse osallistuisikaan ryhmän rikolliseen toimintaan, hän kuitenkin hyväksyy sen ryhmään kuuluessaan, päätöksessä sanotaan.

Lautakunta katsoi, että Ukkosta on pidettävä luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain tarkoittamalla tavalla ilmeisen sopimattomana oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään.

Ukkonen on ollut oikeudenkäyntiavustaja vuodesta 2014.

Lautakunnan päätös ei ole lainvoimainen, koska Ukkonen valitti siitä hovioikeuteen. Hän on vedonnut asiassa muun muassa yhdistymis- ja elinkeinovapauteen sekä kiistänyt, että Helvetin enkeleiden Helsingin-osasto, johon hän kuuluu, voitaisiin katsoa järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi.

Valituksessaan Ukkonen kertoo, että on ollut Hells Angels MC -moottoripyöräkerhon jäsen vuodesta 1996.

- Tämä on sosiaalinen viitekehys ja elämäntapa, johon haluan kuulua. Perustuslain mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus ja myös ajatuksen- ja omantunnon vapaus on turvattu perusoikeutena perustuslaissa ja Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa.

49-vuotias Ukkonen on ollut luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja vuodesta 2014. Ukkosen tie oikeussaleihin puolustajan paikalle on ollut epätavallinen: hän on itse istunut vankilassa taposta ammuttuaan Bandidos-jengiläisen Helsingin Hietalahdessa keskellä vilkasliikenteistä katua keväällä 1996. Veriteko liittyi oikeuden mukaan moottoripyöräkerhojen välienselvittelyyn.

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta sai ilmoituksen Ukkosen Helvetin enkelit -jäsenyydestä syksyllä 2020 keskusrikospoliisilta (KRP), joka luokittelee Helvetin enkelit järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi.

Ukkosen mukaan hänen jäsenyytensä on ollut aina KRP:n ja osin myös muiden viranomaisten tiedossa, eikä siitä ole aiheutunut ongelmia hänen työssään. Hän kertoo hoitaneensa vuodesta 2014 lähtien satoja oikeudenkäyntejä ilman, että hänen kelpoisuutensa tehtävään olisi kyseenalaistettu.

- Työstäni ei ole tehty kanteluita, en myöskään ole saanut siitä moitteita — En koskaan ole avustanut samaan kerhoon kuuluvia vastaajia tai asianomistajia yleisissä tuomioistuimissa. Olen pidättäytynyt toimeksiannon vastaanottamisesta tilanteissa, kun minulta on kysytty, hoitaisinko jonkun kerhoelämästä tutun henkilön asiaa.

UB:n ja Helvetin enkeleiden läheisistä väleistä on useita tietoja.

STT on jutuissaan kertonut Ukkosen taustasta, koska se liittyy oikeudenkäynteihin, joissa hän on toiminut avustajana.

Ukkonen on esimerkiksi edustanut rikollisryhmä United Brotherhoodia (UB) sen lakkauttamista koskeneissa oikeudenkäynneissä sekä puolustanut ryhmän johtajaa tämän talous- ja huumausainerikosoikeudenkäynneissä.

UB:n ja Helvetin enkeleiden läheisistä väleistä on useita tietoja. Jengit ovat KRP:n mukaan olleet jo pidemmän aikaa samassa leirissä ja toisilleen myötämielisiä. UB:n ja Helvetin enkeleiden välistä yhteistyötä on tutkittu poliisissa ja käsitelty tuomioistuimessa.

Helsingin hovioikeus piti tammikuussa voimassa käräjäoikeuden aiemman päätöksen UB:n lakkauttamisesta. Oikeuden mukaan UB ja sen alaisuudessa toiminut Bad Union (BU) ovat järjestäytyneet vakavien rikosten tekemiseksi ja toimineet olennaisella tavalla vastoin lakia ja hyviä tapoja.

KRP: HAMC täyttää järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmän.

KRP:n mukaan Yhdysvalloissa jo vuonna 1948 perustettu Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) on kansainvälinen moottoripyöräjengi, joka täyttää Suomen rikoslain järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmän. Helvetin enkelit on myös useissa lainvoimaisissa suomalaisten tuomioistuinten ratkaisuissa katsottu järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi.

Kaikkiaan ryhmässä on KRP:n mukaan eri puolilla maailmaa yli 500 osastoa ja niissä yli 5 000 jäsentä. Suomessa osastoja oli alkuvuodesta 2020 kuusi ja jäseniä noin 125.

- HAMC:n maailmanorganisaation pääasiallinen tulonlähde on laiton huumausainekauppa, mannertenvälisestä tukkukaupasta katutason jakeluun, minkä lisäksi organisaatio toimii usealla muulla kansainvälisen rikollisuuden alalla. Huumekaupan lisäksi mainittakoon väkivalta- ja talousrikokset, KRP kirjoitti lausunnossaan oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle.

KRP:n mukaan on rikostorjunnan näkökulmasta huolestuttavaa, jos sama ihminen toimii oikeusjärjestelmän kannalta tärkeässä luottamustehtävässä sekä kansainvälisesti tunnetun ja toimivan järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenenä.

- Kysymys on siitä pohdinnasta, katsotaanko sopivaksi, että henkilö toimii työssään ja virallisessa roolissaan yhteiskunnan/oikeusjärjestyksen laillisissa rakenteissa, ja on toisaalta yksityiselämässään sitoutunut vakavia rikoksia tekevään rikollisryhmään, lausunnossa sanotaan.

Myös oikeuskansleri antoi tammikuussa 2021 hovioikeudelle lausuman, jonka mukaan oikeudenkäyntilautakunnan päätöksen kumoamiselle ole syytä. Helsingin hovioikeus antaa kiistasta ratkaisunsa myöhemmin.