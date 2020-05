Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää hallituksen linjausta kausityövoiman saatavuuden turvaamiseksi tervetulleena päätöksenä. Maa- ja marjatiloilla on viime viikkojen aikana ollut kova huoli kausityövoiman saatavuudesta sadon turvaamiseksi. Hallitus on nyt päättänyt tarvittavan kausityövoiman saatavuuden turvaamisesta niin ulkomaisten kausityöläisten kuin kotimaisen työvoiman kannusteista.

– Tämä on tärkeä asia, joka on huolestuttanut maatilallisia jo jonkin aikaa. On hyvä, että nyt asiaa aletaan valmistamaan nopealla aikataululla, Werning sanoo.

Valmistelussa otetaan huomioon muun muassa määräaikainen korotus työttömyysturvan suojaosaan, laajennus työttömyysturvalainsäädännössä tarkoitetun liikkuvuusavustuksen käyttömahdollisuus määräajaksi ja toteutus luopumistuen ansiotulorajan määräaikainen soveltamatta jättämisestä.

– Lisäksi ulkomaisen kausityövoiman osalta on päätetty purkaa eräitä maahantulon rajoituksia 14.5. lähtien esimerkiksi sallimalla EU-maiden kansalaisten maahantulo kausityöhön muun työmatkaliikenteen tavoin. Kevään ja alkukesän tarpeisiin sallitaan 3000 henkilön maahantulo EU:n ulkopuolelta aikaisemmin päätetyn 1500 henkilön lisäksi. Myös turvapakanhakijoiden mahdollista työllistämistä harkitaan väliaikaisella lakimuutoksella, Werning toteaa tiedotteessaan.

Voimassaolevia ohjeita noudatetaan ja jatketaan edelleen koskien kuljetuksia ja kahden viikon karanteenia.

Werningin huomauttaa, että on erittäin tärkeää turvata sadonkorjuu ja sen varmistamiseksi sallitaankin erikseen arvioitavan työvoiman määrä 31.5 mennessä kesäkuun alusta syyskuun loppuun.

– Pidän tärkeänä näitä toimia, jotta sadot saadaan ajallaan korjattu ja suomalaisille riittää kotimaisia vihanneksia ja marjoja jatkossakin. Siksi onkin tärkeää, että riittävä työvoima turvataan maatiloilla.