”Tämä on valitettavasti surullinen totuus” – Kiuru perusteli rajoitusten erilaista kirjoa

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kehottaa ihmisiä malttiin, että joka puolella päästään nauttimaan suvantokesästä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hallitus käsittelee tänään Säätytalolla neuvotteluissaan koronaepidemiatilannetta. Kiuru totesi Säätytalolle mennessään, että Suomen tilanne on sikäli hyvä, että tartunnat ovat lähteneet laskuun.

– Mutta neljällä leviämisvaiheen alueella meno on vieläkin aivan liian kovaa, hän sanoi viitaten Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakuntiin.

Virusmuunnokset ovat hänen mukaansa levinneet alueilla sen verran, että koronarajoituksia ei vielä pystytä keventämään niin paljon kuin haluttaisiin.

– Suomessa on vielä liian paljon yli 50:n ilmaantuvuuden alueita, että suvantokesää päästäisiin odottamaan niin kuin muualla, hän viestitti.

Valtioneuvosto päätti tänään höllentää ravintolarajoituksia, mutta ravintola-alan mielestä ne eivät ole riittäviä. Kiuru huomautti, että epidemian perusvaiheen alueilla ravintolat saavat olla auki kello yhteen yöllä ja kiihtymisvaiheen alueillakin ilta yhteentoista.

Leviämisvaiheen alueilla, neljässä maakunnassa, aukiolo- ja anniskeluaikoihin tuli tunnin myöhennys. Kiurun mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL antoi valtioneuvostolle oman lausuntonsa ravintolarajoitusten mahdollisesta höllentämisestä.

Rokotteita aiotaan kohdentaa Päijät-Hämeeseen.

– Siinä kiinnitettiin huomiota siihen, että näillä neljällä alueella ei voi löysätä ravintolarajoituksia niin kuin muualla. THL on havainnut virusmuunnosten leviämistä näillä alueilla, ja jos emme ota tilannetta vakavasti, tämä kostautuu ihmisille niin, että suvantokesää saadaan odotella viikkoja pitempään kuin muualla, ministeri korosti.

– Olemme tänään tehneet parhaamme, että jokaiselle alueelle kaikesta huolimatta on kuitenkin tehty pieni loikka kohti kesää – mutta erittäin pieni leviämisalueilla, koska olosuhteet ovat mitä ovat, Kiuru lisäsi.

Hän on huolissaan nyt myös Päijät-Hämeen tilanteessa, jossa viruksen ilmaantuvuus on noussut yli sadan 100 000 asukasta kohden. Rokotteita aiotaan nyt kohdentaa tälle alueelle, mikä on Kiurun mukaan perusoikeuksien näkökulmasta poikkeuksellista.

Kiuru kertoi, että valtioneuvosto on käynyt keskusteluja eri järjestöjen kanssa, miten muun muassa erilaisia kulttuuri- ja urheilutapahtumia pääsisi pienimuotoisena avaamaan. Hän toppuutteli kuitenkin, että korkean ilmaantuvuuden alueilla rajoituksia on vaikea lähteä höllentämään.

– Nyt malttia. Tämä on valitettavasti surullinen totuus, että tilanne ei ole joka puolella sama. Nyt otetaan alueelliset tilanteet huomioon ja siltä pohjalta jatketaan exit-suunnitelmaa.