”Tämä on yksi niistä välttämättömistä toimista” – hallitus esittää ravintolasulun jatkamista

Hallitus esittää ravintoloiden sululle odotetusti kolmen viikon jatkoa 18.4. saakka.

Sulku toteutettaisiin saman sisältöisenä kuin tällä hetkellä voimassa oleva sulku, joka on voimassa 28.3. saakka.

Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle tänään. Hallitus linjasi sulun jatkosta eilen käymässään neuvottelussa.

Työministeri Tuula Haataisen (sd.) mukaan koronatilanne on Suomessa edelleen niin vakava, että ravintoloiden sulkua joudutaan jatkamaan.

– Tämä on yksi niistä välttämättömistä toimista, joiden avulla hillitsemme epidemian leviämistä ja painamme tartuntojen määrää alaspäin, hän kommentoi sulkua valtioneuvoston sivuilla.

– Ymmärrämme hyvin, että jatkosulku on kova isku jo ennestään vaikeuksissa olevalle ravintola-alalle. Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan esityksemme korvauksista yrityksille, joita sulkeminen koskee. Tämä jatkosulku otetaan tietenkin myös korvauksen piiriin, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) painottaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut tukimallia kohtuullisesta korvauksesta yrityksille, joihin voimassa olevat sulkutoimenpiteet kohdistuvat. Tukimallia koskeva esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä, ja se toteutetaan osana kustannustukea. Nyt esitetty jatko ravintoloiden sulkuun otetaan huomioon tukimallin jatkovalmistelussa.

Yritykset hakisivat sulkemiskorvausta Valtiokonttorista. Haku yrityksille voitaisiin avata toukokuun alussa.

Seuraavaksi eduskunta käsittelee hallituksen esityksen, jonka jälkeen se pyritään saamaan voimaan mahdollisimman nopeasti.

Sulun piiriin ei kuulu neljä maakuntaa.

Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet ovat kiinni asiakkailta maakunnissa, joissa epidemiatilanne on vakavin. Tilannetta tarkastellaan viikoittain ja sulun piirissä olevat maakunnat määritellään valtioneuvoston asetuksessa.

Uusi asetus niistä maakunnista, joissa jatkosulku on voimassa, annetaan, kun eduskunta on hyväksynyt ravintoloiden sulkemista koskevan lain. Pääperiaatteena on, että ravitsemisliikkeet pidettäisiin suljettuina asiakkailta leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevissa maakunnissa.

Sulun piiriin eivät kuulu Pohjois-Karjala, Keski-Pohjanmaa, Kainuu ja Pohjois-Savo. Näillä alueilla, joilla ravintoloita ei suljeta, ravitsemisliikkeiden tulee noudattaa tartuntatautilain ja sen nojalla annettuja säännöksiä.

Sulkutilan jälkeen kaikkien ravitsemisliikkeiden on noudatettava rajoituksia, jotka on säädetty tartuntatautilaissa ja sen nojalla. Sen perusteella voitaisiin säätää tiukempia rajoituksia ravitsemisliikkeiden aukiololle, anniskeluajoille sekä asiakaspaikkamäärille.

Kuten tällä hetkelläkin, suljettavia ravitsemisyrityksiä olisivat muun muassa kahvilat, ravintolat, baarit ja yökerhot, jotka ovat avoinna yleisölle. Rajoitus koskee myös terasseja. Noutoannosten mukaan myyminen on kuitenkin sallittua myös sulun aikana.

Poikkeuksena olisivat vain ne ravintolat, jotka eivät ole avoinna yleisölle. Sulku ei siis koske esimerkiksi vanhainkotien ruokaloita tai henkilöstöravintoloita, jotka eivät ole auki muille asiakkaille.