”Tämä sarjatuli vähän ihmetyttää” – näin työnantajapuoli reagoi Teollisuusliiton ja Pron lakkovaroituksiin

Teollisuusliiton ja Ammattiliitto Pron tiistaina antamat uudet lakkovaroitukset kirvoittivat työnantajapuolelta kritiikkiä.

Teollisuusliiton lakkovaroitukset koskevat teknologiateollisuutta ja kemianteollisuutta. Pron varoitukset puolestaan koskevat teknologiateollisuutta sekä suunnittelu- ja konsulttialaa.

– Ammattiliitoilla on toki työtaisteluoikeus, mutta kyllä tämä sarjatuli vähän ihmetyttää. Aiemmin ilmoitettujen lakonuhkien sovittelu on saatu hädin tuskin käyntiin, kun tulee jo uusia varoituksia, Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi ihmettelee tiedotteessa.

− Toivottavasti kaikki energia käytetään nyt sovun hakemiseen eikä uusien lakkosuunnitelmien tekemiseen. On kaikkien etu, että ratkaisut syntyvät mahdollisimman pian. Ostovoimaa syntyy työtä tekemällä, Ruohoniemi sanoo.

KEMIANTEOLLISUUDEN näkemyksen mukaan työtaistelu-uhka rapauttaa yritysten kilpailukykyä. Tämän lisäksi lakkotoimilla ja ylisuurilla palkankorotusvaatimuksilla uhataan Kemianteollisuuden mukaan palkansaajien työpaikkoja.

– Mopo on karannut täysin käsistä Teollisuusliitolta. Isoja korotuksia perustellaan milloin Saksalla, milloin pörssiyritysten tuloksilla. Fakta on se, että lakkoilemalla Teollisuusliitto on valmis romuttamaan yritysten kilpailukyvyn ja aiheuttamaan kohtuuttomat vahingot vientiteollisuudelle hinnalla millä hyvänsä, Kemianteollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä lataa tiedotteessa.

Kemianteollisuuden isoimpien työehtosopimusten neuvotteluja käydään tällä hetkellä valtakunnansovittelijan johdolla.

– Sovittelussa työnantajapuolella olisi ratkaisuhalukkuutta, mutta työntekijäpuolen osalta vaikuttaa siltä, että nyt vain odotellaan ja odotellaan, jotta käyntiin saadaan lisää lakkoja ja sitä kautta aiheutetaan paljon vahinkoa yhteiskunnalle. Tämä asetelma ei palvele ketään, Etu-Seppälä sanoo.