”Tämä voi ehkä yllättää” – Marin ei tyrmännyt ”työmiljardia”, mutta vastaus ei ollut ihan kokoomuksen haikailema

Pääministeri Sanna Marin (sd.) lupaa hallituksen perehdyvän kaikkiin opposition ajatuksiin, jos ne ovat käyttökelpoisia. Marja Luumi Demokraatti

Kokoomus lanseeraasi viime viikonlopun puoluekokouksessaan ”työmiljardin”, joka tietäisi ansiotuloveron kevennyksiä palkansaajille, eläkeläisille ja yrittäjille. Tämä nousi esille myös kevään viimeisellä eduskunnan kyselytunnilla.

– Kun inflaatio kurittaa kaikkia, tartutteko mahdollisimman nopeasti työmiljardiin, jolla verotusta vähennetään, kansanedustaja Markku Eestilä (kok.) avasi keskustelun.

Marin totesi, että ei torju tällä kohtaa mahdollisia veronkevennyksiä, mutta ne pitää kohdentaa oikeudenmukaisesti, kun hinnat nousevat. Hallitus tulee siis keskustelemaan asiasta.

– Inflaatio on todellinen ongelma ja se tekee loven tavallisten kansalaisten kukkaroon. Tästä pitää kantaa huolta. En halua poissulkea tässä vaiheessa mahdollisia veronkevennyksiä, mutta nämäkin pitäisi kohdentaa erityisesti pieni- ja keskituloisille.

Hän korosti myös sen varmistamista, että omilla toimilla, kuten väärin ajoitetuilla veronkevennyksillä, ei pahenneta tilannetta ja kiihdytetä inflaatiota entisestään.

– Tunnustan rehellisesti, että hallituksen välineet inflaation torjunnassa ovat rajalliset.

Kokoomus innostui ilmiselvästi Marinin väläyttämästä oranssista valosta. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ollut siitä huolissaan, että laajat veronkevennykset kiihdyttäisivät inflaatiota.

– Muutama kymppi tilille enemmän ei ole inflaatiokysymys, se auttaisi tähän hetkeen ja tämän ratkaisun voisi tehdä heti. Jos tämä tieto olisi pöydässä, se varmasti edesauttaisi ratkaisua myös vaikealla palkkakierroksella.

Orpo myös totesi, että kokoomus haluaa enemmän työtä ja yrittämistä maahan. Marin ei ollut tästä eri mieltä: hallitus haluaa myös enemmän yrittämistä ja työtä, jolla tulee toimeen ja jossa ehdot ovat kunnossa.

”Tarvitsisimme juuri nyt keskitetympää järjestelmää.”

Pääministeri otti samalla kantaa työmarkkinatilanteeseen.

– Kannan huolta siitä, että inflaation vuoksi voi olla kovaakin painetta laajoille palkankorotuksille. Pahimmillaan me joutuisimme kierteeseen: hinnat nousevat, palkat nousevat, hinnat nousevat, palkat nousevat… Tätä kierrettä meidän pitäisi kyetä yhdessä ehkäisemään. Ei sen vuoksi, etteivätkö ihmiset ansaitsisi palkankorotuksia, mutta pahimmillaan tästä syntyisi kierre, joka ei olisi julkisen talouden kannalta kovinkaan kestävää.

Aiheeseen puuttui myös kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.), joka totesi, että ylisuuret nimellispalkkojen korotukset osaltaan kiihdyttäisivät inflaatiota.

– Koska työmarkkinapöydissä osataan laskea, eikö tuloverotuksen keventäminen olisi oiva keino pyrkiä hillitsemään ylisuuria palkankorotuksia? Sen seurauksena suomalaisyritysten hintakilpailukyky vahvistuisi.

Marin totesi, että ”tämä voi ehkä yllättää, mutt en ajattele kovinkaan eri tavalla kuin edustaja Zyskowicz tässä asiassa”. Kierre, josta hän puhui aiemmin, rapauttaisi hänen mukaansa myös Suomen kansallista kilpailukykyä.

– Itse toivoisin, että meillä olisi vielä sellainen järjestelmä, jossa maan hallitus olisi aidosti mukana keskusteluissa, joka mahdollistaisi maltilliset palkkaratkaisut tällaisessa tilanteessa. Tarvitsisimme juuri nyt keskitetympää järjestelmää, mutta valitettavasti sitä on rapautettu.

”Emme me tarvitse kädenojennuksia vauraimmille ja varakkaimmille.”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman huomautti, että kokoomus näyttäisi tarkistelleen aiempaa linjaansa Kalajoen puoluekokouksessa ja onkin nyt valmis tekemään veronkevennyksiä velkarahalla.

Lindtmanin mukaan kokoomuksen työmiljardissa isoin potti menisi hyvätuloisimmille.

– Hintojen raju nousu kurittaa kansalaisia. Jos se on SDP:stä kiinni täsmätoimia pitää jatkaa ensi budjettiriihessä. Niitä pitää laittaa sinne, missä eniten apua tarvitaan, pieni- ja keskituloisille palkansaajille ja eläkkeensaajille. Onko hallitus tähän valmis, hän varmisti vielä pääministeriltä.

Marin totesi asian olevan juuri näin:

– Totta kai tilanne näkyy hyvätuloistenkin kukkarossa, mutta heillä on onneksi puskuria omassa elämässään pieni- ja keskituloisia enemmän. Siksi julkisia veroja pitää käyttää viisaasti, kun pohdimme budjettiriihessä veronkevennyksiä. Emme me tarvitse kädenojennuksia vauraimmille ja varakkaimmille. Apua tarvitsevat he, jotka eivät pärjää, jotka kärsivät eniten asumisen, energian ja ruoan hinnan noususta.

Orpo kysäisi vielä aikataulusta, eikö veronkevennyksiä voisi tehdä heti eikä odottaa budjettiriiheen ensi vuoden alkuun, kun ”teillä on hallituksessa selvää innostusta veronkevennyksiin”.

Marinillle ”innostus” oli hieman liioitteleva sana.

– Meillä on vakava huoli toimeentulosta. Ratkaisuja on tehty jo aiemmin, mutta lisää tullaan tarvitsemaan. En sanoisi, että valtion kannattaa ottaa velkaa, että annamme hyvätuloisille veronkevennyksiä vaan niille, jotka euroja todella tarvitsevat. Budjettiriihi on se paikka. Se tulee nopeammin kuin arvaammekaan.