”Tämä voi olla yksi tekijä, millä pyritään pitämään pimennossa” – tutkijalta arvio Ukrainan vastahyökkäyksestä

Huomion keskittyminen taisteluihin Bahmutissa ja raunioituneen kaupungin joutuminen venäläisten käsiin hämärtävät kokonaiskuvaa Venäjän ja Ukrainan sodasta, arvioi erikoistutkija Pentti Forsström Maanpuolustuskorkeakoulusta. Hän muistuttaa, että taisteluja on käyty koko ajan myös rintamalinjan muissa osissa.

Forsströmin mukaan mahdollisuus aloitteellisuuteen on tällä hetkellä enemmän ukrainalaisten kuin venäläisten puolella. Viimeksi mainituilla joukot ovat olleet pääosin kiinni taisteluissa pitkin rintamalinjaa, eikä näiden joukkojen korvaamiseksi ole ilmeisesti suuremmin reserviä käytettäväksi.

- Ei ainakaan niin paljon, että Venäjä pystyisi jotenkin muuttamaan taisteluiden kulkua, Forsström sanoo.

Hänen mukaansa ukrainalaiset ovat pyrkineet sitomaan ja kuluttamaan Venäjän joukkoja tykkitulella ja pienimuotoisella hyökkäystoiminnalla siten, etteivät venäläiset saisi hetkenkään rauhaa ja pääsisi huoltamaan joukkojaan.

OMAN lisätehonsa Ukrainan toimintaan ovat tuoneet uudet ja yhä pidemmälle kantavat länsiaseet, kuten brittiläinen Storm Shadow -risteilyohjus.

- Venäläiset eivät pysty hyödyntämään sitä syvyyttä, mikä heillä aiemmin on ollut, eli siinä suhteessa tämä kaikki kuluttaa venäläisiä enemmän ja enemmän, Forsström kuvailee uusien aseiden merkitystä.

Hän on myös kiinnittänyt huomiota ukrainalaisten ”partisaanitoiminnan” lisääntymiseen venäläisten linjojen takana monella eri suunnalla: Harkovan itäpuolella, Donetskissa, Luhanskissa sekä myös etelässä Melitopolin ja Asovanmeren alueella.

- Eli on ollut neljä painopistealuetta. Tämä voi olla yksi tekijä, millä pyritään pitämään pimennossa varsinaisen myöhemmän päähyökkäyksen suunta, Forsström arvioi.

Ukrainan kauan odotetun vastahyökkäyksen paikasta tai alkamisajankohdasta hän ei yritä sanoa mitään varmaa. Venäjän lisäksi myös Ukrainan joukot ovat olleet paljolti kiinni taisteluissa, eikä ole varmaa tietoa siitä, paljonko joukkoja heillä on vapaana heitettäviksi hyökkäykseen.

Forsströmin mukaan on kuitenkin perusteita sanoa, että aloitteen tekemisen mahdollisuus on ollut enemmän ukrainalaisilla ja tuo mahdollisuus on yhä lisääntymään päin.

- Miten se sitten käytännössä lähipäivinä ja -viikkoina ilmenee, niin sen tietävät yksin he, Forsström sanoo.

ST. ANDREWSIN yliopiston strategian tutkimuksen professori Phillips O’Brien on arvioinut, että vastahyökkäys ei välttämättä ala juuri siinä paikassa, jonka Ukraina kaikkein mieluiten haluaisi vallata takaisin.

- Se saattaa alkaa paikassa, missä he (ukrainalaiset) olettavat venäläisten olevan heikoimmilla ja missä ukrainalaisilla voisi olla paras mahdollisuus läpimurtoon, O’Brien sanoo NPR-radion haastattelussa.

Bahmutin kaupungin päätymiselle kiivaiden taisteluiden näyttämöksi ei Forsström näe mitään selkeää strategista perustetta. Hän arvioi, että kyse on ollut puolin ja toisin enemmän periaatteesta.

O’Brien puolestaan arvioi Ukrainan sodanjohdon ajatelleen, että ennen vastahyökkäystä on voitettava vielä lisäaikaa sekä kulutettava venäläisiä mahdollisimman paljon.

– Ukrainalaiset laskivat – mielestäni ihan oikein – että taistelemalla Bahmutissa he voivat tehdä molempia, O’Brien sanoi NPR:lle.

STT / Niilo Simojoki