Tämäkin selviää tutkimuksesta: USA on arvaamaton liittolainen, koska Trumpin kaltainen voi tulla presidentiksi

Kaksi kolmesta katsoo, että Suomen pitäisi nopeasti vähentää taloudellisia siteitään Kiinaan.

Tämä ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva ry:n kyselystä.

Evan arvo- ja asennetutkimuksen mukaan 72 prosenttia suhtautuu kielteisesti Kiinaan ja 94 prosenttia kielteisesti Venäjään.

Vastaajista 74 prosenttia pitää Yhdysvaltoja ongelmistaan huolimatta länsimaisten arvojen keskeisenä puolustajana maailmassa ja Suomellekin tärkeänä kumppanina.

Sen sijaan 69 prosenttia pitää Yhdysvaltoja arvaamattomana liittolaisena, koska Yhdysvalloissa Donald Trumpin kaltaiset ihmiset voivat tulla presidentiksi.

Tulokset perustuvat noin 2 000 ihmisen antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2-3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin viime vuoden syyskuussa.

Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.