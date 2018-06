Tammisaari 1918 -mitali oikeuslääkäri Helena Rannalle

Kansan Sivistysrahastolla on myöntää oikeuslääketieteen tohtori Helena Rannalle säätiön Tammisaari 1918 -mitalin. Mitali on säätiön arvokkain kunnianosoitus, jonka ovat aiemmin saaneet vain neljä henkilöä: presidentti Mauno Koivisto, presidentti Tarja Halonen, taiteilija Reijo Frank ja diplomaatti Tapani Brotherus.

Mitali luovutetaan erityisenä tunnustuksena ihmisoikeus- ja solidaarisuustyössä ansioituneelle henkilölle.

Säätiön mukaan sillä on kunnia myöntää mitali juuri Helena Rannalle.

– Ranta on tunnistanut Estonian onnettomuuden uhreja ja tutkinut Kosovon tapahtumia EU:n toimeksiannosta. Hän oli mukana Kaakkois-Aasian tsunamin selvitystyössä sekä varmistamassa Tsetsenian uhrien viimeisen leposijan. Ranta oli myös todistajana vuona 2003 Slobovan Milosevicin oikeudenkäynnissä. Suomessa hän on toiminut muun muassa Lappeenrannan Huhtiniemen joukkohautojen vainajien tutkimuksissa, Kansan Sivistysrahasto toteaa tiedotteessaan.

– Helena Ranta on pitkäjänteinen ihmisoikeustyön tekijä, jonka työn filosofia tulee hyvin esiin Rannan omista sanoista: ”Myös kuolleilla on ihmisoikeudet. Niihin kuluvat sekin, että heidät haudataan nimeään kantaviin hautoihin ja että omaiset saavat tietää, mitä heille on tapahtunut. Siihen kuuluu myös, että vainajia kohdellaan kunnioittavasti.”

Säätiö kertoo onnittelevansa Rantaa lämpimästi ja kiittää häntä arvokkaasta elämäntyöstään.