Tampere ja Kuopio vastustavat rokotusten kohdentamista pahimmille alueille – Oulunkin mielestä pykälä on ongelmallinen ja tulkinnallinen

Hallitus pyysi muun muassa sairaanhoitopiirejä, Kuntaliittoa ja useita kuntia lausumaan mielipiteensä esityksestä. Lausuntoaika loppuu tiistaina.

Tampereen kaupunki ei puolla koronavirusrokotusten määräaikaista alueellista kohdentamista, kertoo apulaispormestari Johanna Loukaskorpi (sd.). Loukaskorpi huomauttaa, että koronapandemia saattaa kärjistyä alueella hyvin nopeasti.

– Me koemme, että ennen alueellista kohdentamista tulisi nimenomaan potilastyötä tekevä sote-henkilöstö rokottaa kokonaan ja sallia myös riskiin perustuva rokottaminen. Sitten kolmantena perusteluna on, että meillä on suunniteltuna massarokottamisia, ja sinne on henkilöstö hankittu, Loukaskorpi sanoo.