Tampere-Pori/Rauma tarveselvitys raideyhteyksistä valmistunut. Rataryhmä toivoo myös matka-aikaa nopeuttavia toimia.

Väyläviraston teettämä tarveselvitys Tampere-Pori -raideyhteydestä on juuri valmistunut. Se sisältää myös raideyhteyden Raumalle. Selvityksessä todetaan Tampereen ja Porin välisen rataosuuden tärkeä merkitys maamme liikennejärjestelmässä ja rataverkolla niin henkilö- kuin tavaraliikenteessä.

Pertti Rajala

Tarveselvityksessä on määritelty ne tehokkaimmat toimenpiteet, joilla lisätään rataosuuden välityskykyä sekä myös tarkastellaan henkilöliikenteen nopeuttamisen mahdollisuuksia aikajänteellä vuosiin 2030-2040 saakka. Jatkotoimenpiteinä on esitetty kehittämiskohteita, joilla tehostetaan rataosan liikennettä ja kasvatetaan välityskykyä. Toimenpiteet on jaettu kiireellisiin kehittämistoimenpiteisiin ja muihin kehittämistoimenpiteisiin, joiden kustannusarvio on noin 115 miljoonaa euroa, todetaan Satakuntaliiton tiedotteessa.

Rataryhmä kiirehtii suunnittelua ja esittää myös matka-ajan nopeuttamista edistäviä investointeja

Rataryhmän mielestä jatkotyössä tulisi vielä tarkemmin selvittää nopeudennostomahdollisuus henkilöjunaliikenteessä Porista Tampereen kautta Helsinkiin. Matka-ajan nopeuttamisen edistäminen on ollut rataryhmän 10-vuotisen työn yksi keskeinen tavoite. Tärkeimmät investoinnit ovat Nokialla, Harjavallassa ja Kokemäellä sekä Porin satamayhteyksillä.

Rataosuuden tärkeimmäksi ja kriittisimmäksi kehittämiskohteeksi on todettu Nokian aseman liikennepaikan ja sen raiteiston kehittäminen. Toinen merkittävä infrastruktuuritoimenpide on rataosuuden suojastuksen parantaminen. Näin saadaan kohtalaisen kustannustehokkaalla tavalla parannettua liikennöintiedellytyksiä rataosuudella ja kasvatettua junafrekvenssiä. Kolmanneksi tärkeimpänä on pidetty Lielahti–Nokia -välin kaksoisraiteen rakentamista.

Tavaraliikenne tarvitsee yhä akselipainojen nostoa

Tavaraliikenteen kannalta keskeisimpiä kehittämistoimenpiteitä ovat akselipainonnosto Kokemäen ja Harjavallan sekä Mäntyluodon ja Tahkoluodon välillä. Olennaista on myös Harjavallan ratapihan kehittäminen, jota suositellaan tarkasteltavaksi erikseen tarkemmin, jotta tavara- ja henkilöliikenteen todelliset tarpeet saadaan huomioitua paremmin. Suosituksena on myös Kokemäen raakapuukuormauspaikan tulevaisuuden käyttötarpeen selvittäminen.

Tampere-Pori -tarveselvityksen toimenpidekorit

Toimenpidekori I

Nokian liikennepaikan kehittäminen 3,7 M€

Välisuojastuspisteiden lisääminen rataosuudelle 14 M€

yht. 17,7 M€

Toimenpidekori II

Kaksoisraide Lielahti–Tesoma 29,3 M€

Harjavallan liikennepaikan kehittäminen 1,4 M€

Pitkät vaihteet valikoiduille liikennepaikoille 2,1 M€

yht. 32,8 M€

Toimenpidekori III

Kaksoisraide Tesoma–Nokia 61,8 M€

Akselipainonnosto Kokemäki–Harjavalta välillä 2,5 M€

Akselipainonnosto Mäntyluoto–Tahkoluoto välillä tarkennettava yht. 64,3 M€

Yhteensä 114,8 miljoonaa euroa

Linkki tarveselvitykseen:https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2020-27_tampere-poritarveselvitys_web.pdf