Tampereen elinvoimajohtajaksi valittiin Pekka Salmi

Tampereen kaupunginhallitus valitsi maanantaisessa kokouksessaan yksimielisesti elinvoiman palvelualueen johtajaksi Pekka Salmen.

– Näen, että palvelualueen johtajan työ on monella tapaa unelmien työpaikka. Palvelualueen tehtävät ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia, itselleni tehtävä mahdollistaa jatkuvan ammatillisen kehittymisen aikaansaavassa työyhteisössä, Salmi sanoo tiedotteessa.

Salmi on toiminut Tampereen apulaispormestarina seitsemän vuoden ajan, joista kaksi nykyisen elinvoiman palvelualueella. Salmi on toiminut pitkään kaupunginvaltuutettuna ja hän on SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Tampereen Työväenyhdistyksen toimitusjohtajana ja ministerin erityisavustajana liikenne- ja viestintäministeriössä. Luottamustehtäviä hänellä on ollut muun muassa Kuntaliiton, Kuntatyönantajien ja Kevan hallinnoissa.

ELINVOIMAJOHTAJAN tehtävänä on vastata palvelualueen johtamisesta sekä strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Johtaja on pormestarin johtoryhmän jäsen ja toimii esihenkilönä palveluryhmien johtajille. Tehtävässä toimitaan tiiviissä yhteistyössä pormestarin, konsernijohtajan ja palvelualueen apulaispormestarin kanssa. Johtaja toimii palvelualueen lautakuntien esittelijänä.

– Elinvoiman palvelualueen johtajan jo ennestään vaativa tehtäväkenttä laajenee vuoden 2025 alussa kun kuntien vastuulle siirtyvät työvoima- ja yrityspalvelut eli niin kutsutut TE-palvelut. Pekka Salmi tuntee kaupungin ja tämän palvelualueen toimintatavat, henkilöstön ja tehtävät erinomaisesti ja hänen kanssaan on hyvä lähteä suunnittelemaan ensi vuoden talousarviota ja tavoitteita sekä TE-uudistuksen toimeenpanoa, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala sanoo tiedotteessa.

Virkaa haki hakuaikana 44 henkilöä, joista kelpoisuusehdot täytti 39 hakijaa.