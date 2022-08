Tampereen Teatterikesä: Frankenstein klovneria-esityksenä on täsmäveto teatterifestivaalin avaajaksi

Se, mitä asiaansa intohimolla suhtautuva tiedemieskaksikko Frank & Stein opettaa esityksensä aluksi sähköstä, on jopa minulle kohtalaisen tuttua, vaikka lukion fysiikan tunnilla piirtelinkin vihkoon ihan muita kiemuroita kuin olisi ollut hyvästä. Klovnit Mike ja Zin havainnollistavat sähkön johtamista muun muassa padel-mailoin ja etusormin. Rolf Bamberg

Se tieto taas tuli minulle tässä esityksessä ihan puskista, että meidän kuolematon Dannymme on aikoinaan tehnyt Paul McCartneyn jykevän Bond-tunnarin Live and Let Die suomeksi samaisella leffan käännösnimellä Elä ja anna toisten kuolla.

Enkä ennen klovneriateatteri Red Nose Companyn Frankenstein-esitystä tiennyt sitäkään, että Einstein keksi elektronisen diskomusiikin.

Tätä on maan mainion punanenäkaksikon Miken (Tuukka Vasama) ja Zinin (Timo Ruuskanen) koko perheen klovniteatteri. Otetaan sopivasti nojaa klassikkoteoksesta, tässä tapauksessa siis Mary Shelleyn yli 200 vuotta sitten kirjoittamasta Frankensteinista, viskellään sekaan pikkufaktoja sieltä ja vähän isompia vedättelyjä täältä, musisoidaan lystikkäästi, improtaan esitystilannetta tarkkaan aistien ja osallistetaan yleisöä sitä kuitenkaan nolaamatta tai piinaamatta.

FESTIVAALIT

Tampereen Teatterikesä

Red Nose Company: Frankenstein

Ohjaus, käsikirjoitus ja klovneria Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama – Valo- ja äänisuunnittelu Jere Kolehmainen – Puvut Paula Koivunen

Onkin aika vaikea kuvitella sopivampaa palaa kansainvälisen teatterifestivaalin avaukseen, kuin kaikenikäisille (pikaisella skannauksella Tampereen Hällä-näyttämön yleisön ikähaitari venyi noin viidesta noin kahdeksaankymmeneen) suunnattu klovneriaesitys,. Paitsi että se avautuu esittämistapansa ansiosta helposti kaikille, se myös vie teatteritaiteen yksille perusjuurille – ilveilyyn

RNC:n Frankensteinin pääsy Tampereen Teatterikesän avaajaksi oli siksikin hienoa, että tämän tuotannon alkutaival oli kovin kivikkoinen, kun koronasulut siirsivät sen ensi-iltaa ensin kahdeksalla kuukaudella, ja kun viimein päästiin avaamaan viime syyskuussa Helsingin Aleksanterin teatterissa, tuli marraskuun lopussa avien uudet sulutukset, jotka jatkuivat maaliskuulle. Kova paikka kiertuesityksistä leipänsä repivälle teatterille.

Mustaa makkaraa ja vegetaarisia ruumiinosia

Todetessani edellä Ruuskasen ja Vasaman improvisoivan Frankensteinissa kulloisenkin esitystilanteen mukaan, niin Tampereella se tarkoitti klovnien höpöttelevään dialogiin ujutettuja manselaisasioita kuten tietenkin mustaa makkaraa, tuoreempana ratikoita ja tiettyjä kaupunkikuvallisia kiintopisteitä.

Tärkeämpää kuin kotiyleisön kosiskelu on kuitenkin se, miten Mike ja Zin huomioivat eri ikäryhmät katsomossa. Teatterifestivaaliyleisö taitaa olla keskiverrosta vähän aikuispainotteisempi, mutta aika tasapuolisesti klovnit viskelivät gägejä nuoremmille ja vanhemmille. Musiikkivinjetit, kuten tuo Danny-cover, Eurythmicsin Sweet Dreams tai lopussa korvaloiseksi tartutettu Boney M:n Rasputin (”Fra-Fra-Frankensten, tanssi koko lauantain—”), purivat omalla tavallaan aikuisiin, lapset riemastuivat joka kerran, kun pääsivät osallistumaan tarinan kuljetukseen: niitä paikkoja oli runsaasti, sillä klovnit pyysívät katsomokuorolta tuon tuosta opastusta, vastauksia ja kannustusta.

Shelleyn kauhuromanttinen romaani on lajityypin perusteoksia, mutta näyttämöllä juuri kauhistusten vesittämisestä tehdään kaikkia naurattavia kohtauksia. Kun tohtori Frankenstein esimerkiksi alkaa koota uutta ihmistä hautausmaalta nyysityistä ruumiinosista, se kerrotaan, mutta kohtaus toteutetaan vihanneksilla: porkkanoista tulee sormet, paprikasta aivot jne. Tematiikkaan liitetään myös kevyttä irvailua veganismin kustannuksella, mitä voi pitää näinä aikoina jopa uskaliaana. Mutta jos joku tästä esityksestä pahoittaa mielensä, ehkä hänen olisi parempi pysyä poissa ilveilyteatterin vaikutuspiireistä.

”Minä tai muut”

Verrattuna viime tammikuussa ensi-iltansa saaneen Red Nose Companyn Aleksis Kivi -esitykseen tämä show on aikuiskatsojan näkökulmasta köykäisempi, mutta Kivi-homma olikin suunnattu keskimäärin vähän vanhemmalle yleisölle. Siksi siinä viljeltiin tuhkatiheään kirjallisia ja historiallisia viittauksia, jotka haastoivat katsojaa.

Frankensteinista ne aika pitkälle puuttuvat, siinä ollaan enemmän kehollisen ja hahmoja rakentavan klovnerian äärellä. Mutta onhan se kutkuttava kulttuurisilta, että saadaan Danny Show Bond-tunnareineen ihan luontevasti nivottua klassiseen utopiaan luoda ihmisestä kuolematon, ja tarinaan humaanin suvaitsevaisuuden kadosta. Sehän lopulta koitui myös Frankensteinin ihmisluomuksen kohtaloksi:

”Kun olit nuori/ ja niin sydän paikallaan/ sä elää toisien myös soit,/ mut muuttui kuva maailman/ sä jossa elät, / puhuu toista nyt suut:/ mä tuhoan muut/ minä tai muut!” (Elä ja anna toisten kuolla, suom. sanat Pertti Reponen)

Frankensteinin esitykset Tampereen Teatterikesässä ti klo 13 ja klo 15 (englanniksi) Hällä-teatterissa.