Tampereen Työväen Teatteri aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on yhteisesti keskustellen löytää keinot, joilla varmistetaan esitystoiminta sekä reagointi- ja toimintakyky jatkuvasti muuttuvassa pandemiatilanteessa.

DEMOKRAATTI Demokraatti

Teatterin syksylle suunniteltu esitystoiminta jatkuu aiemmin ilmoitetun mukaisesti. Näin ollen yhteistoimintaneuvottelut eivät vaikuta teatterin asiakkaisiin.

– Teatterin tehtävä on esittää ja juuri sitä me haluamme tehdä. Ja me pystymme siihen, teatterinjohtaja Otso Kautto sanoo tiedotteessa.

– Me haluamme säilyttää kykymme reagoida, kykymme toimia ja me haluamme säilyttää työpaikat. Aloitamme nyt yhteisen keskustelun siitä, miten tämä toteutetaan.