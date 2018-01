Tampereen vaalitentin anti jäi vaatimattomaksi – ehdokkailla ei ollut mahdollisuutta keskusteluun väittelystä puhumattakaan

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli pitää voimassa kahdelle papille samaa sukupuolta olevien vihkimisestä antamansa kirjalliset varoitukset, kertoo Keskisuomalainen. Tuomiokapituli päätti asiasta keskiviikkona.

Jyväskylän seurakunnan pastori Eeva-Kaisa Rossi sekä Seinäjoen seurakunnan pastori Henna Salo olivat tehneet oikaisuvaatimuksen saamistaan varoituksista.

Salo kertoi jo aiemmin valittavansa varoituksesta hallinto-oikeuteen. Myös Rossi on päättänyt valittaa.

– Mielestäni en ole rikkonut toiminnallani pappislupaustani vastaan. Samaa sukupuolta olevien vihkiminen on kirkossamme yhä tulkinnanvarainen asia, koska asian käsittely on kesken, Rossi sanoo Keskisuomalaiselle.

STT:n syksyllä tekemän selvityksen mukaan kirkoissa ympäri maata on vihitty avioliittoon ainakin yli kolmekymmentä samaa sukupuolta olevaa paria.

(STT)