Tampereen vanhusneuvosto vastustaa tukipalveluna myönnettävän siivouspalvelun lakkauttamista alle 75-vuotiailta

Tampereen vanhusneuvoston mielestä siivouspalvelujen lakkauttaminen alle 75-vuotiailta vaarantaa monen heikossa asemassa olevan henkilön kotona asumisen. Ikäraja ei ole asianmukainen tapa määrittää palvelua, vaan päätös palvelun myöntämisestä tulisi perustua palvelutarpeen arviointiin.

Tampereen vanhusneuvosto päätti kokouksessaan marraskuu lopulla vastustaa sosiaali-ja terveyslautakunnan tekemää talousarviolinjausta tukipalveluna myönnettävän siivouspalvelun suhteen. Sosiaali- ja terveyslautakunta linjasi syyskuussa, että harkinnanvaraisiin kuljetuspalveluihin ja tukipalveluna myönnettävään siivouspalveluun asetetaan 75 vuoden ikäraja, olemassa olevan tuloraja- ja toimintakykykriteereiden lisäksi. Ikäraja tulisi voimaan 1.1.2019 alkaen. Ikäraja on osa talouden tasapainottamistoimia, joista on sovittu vuoden 2019 talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä. Tämä 75 vuoden ikäraja on lisätty kotihoidon kriteereihin.

Saajat pienituloisia

Kotihoidon tukipalveluiden avulla voidaan tukea ihmisen omatoimisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen elämään toimintakyvyn alenemisesta huolimatta. Puutteet kodin siisteydessä ovat pois elämänlaadusta ja voivat aiheuttaa terveyshaittaa paitsi henkilölle itselle myös naapureille.

Vanhusneuvoston mukaan tukipalveluna siivouspalvelua saavat vain erittäin pienituloiset, koska palvelut on jo tähänkin saakka myönnetty vain tulorajoihin mahtuville henkilöille. Nämä asiakkaat eivät pysty ostamaan yksityisiltä siivousfirmoilta siivousta, eivätkä he hyödy kotitalousvähennyksestä, koska vähennys tehdään veroista.