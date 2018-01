Tampereen Veden toimitusjohtaja vaihtuu – Petri Jokela määräaikaiseksi toimitusjohtajaksi

Tampereen kaupunginvaltuuston sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Atanas Aleksovski täyttää 50 vuotta tänään torstana. Serbialaisen äidin ja makedonialaisen isän poika syntyi 25. tammikuuta 1968 Makedoniassa. Suomeen Aleksovski saapui pakolaisena 1990-luvun alussa Balkanin sotatapahatumien jaloista. Aleksovskin perheeseen kuuluvat vaimo ja kaksi lasta.

Atanas Aleksovski on valmistunut Sarajevon yliopistosta musiikkitieteen maisteriksi. Aleksovskin soitin on trumpetti, jota hän soitti ennen Suomeen tuloaan muun muassa Sarajevon sinfoniaorkesterissa. Hän on toiminut myös musiikinopettajana. Hämeenlinnan opettajanvalmistuslaitoksesta hän on valmistunut opettajaksi. Aleksovskilla on opintoja myös Jyväskylän yliopistosta ja Åbo Akademista.

Suomessa Aleksovski on työskennellyt muun muassa lehdenjakajana, vahtimestarina, tulkkina sekä opettajana. Hän on toiminut myös maahanmuuttajakoulutuksen koordinaattorina ja toimialajohtajana Tampereen seudun ammattiopistossa (Tredu). Aleksovski työskentelee nyt Tampereen Kotilinnasäätiön toiminnanjohtajana.

Aleksovski tunnetaan innokkaana koripallomiehenä ja intohimoisena kunnallispoliitikkona. Hän on paitsi itse pelannut myös valmentanut nuoria koripalloilijoita sekä vaikuttanut ja vaikuttaa vahvasti Tampereen kunnallispolitiikassa.

Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen Aleksovski on ollut vuodesta 2004. Viime kunnallisvaalien jälkeen hänet valittin Tampereen sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtajaksi. Sitä ennen hän oli vuosia Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön puheenjohtaja. Uuden valtuustokauden myötä Aleksovski on myös Tampereen kaupunginhallituksen 3. varapuheenjohtaja ja sen konsernijaoston varapuheenjohtaja.

Aleksovskilla on syntymäpäivävastaanotto Finlaysonin palatsissa perjantaina 26. tammikuuta kello 13-15.