Politiikka

17.4.2026 04:21 ・ Päivitetty: 17.4.2026 04:21

Tänään äänestetään, kuinka hallituksen käy

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin viikolla vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n välikysymykseen köyhyydestä ja elinkustannusten kasvusta.

DEMOKRAATTI/STT

Oppositiossa istuva puoluekolmikko sanoi viime viikolla jättämässään välikysymyksessä, että köyhyys on syventynyt Suomessa erityisesti Petteri Orpon (kok.) hallituksen epäonnistuneen työllisyyspolitiikan ja hallituksen tekemien mittavien sosiaaliturvaleikkauksien myötä.

Oppositiopuolueet myös vaativat välikysymyksessä hallitukselta pienituloisia auttavia toimia ensi viikon kehysriihestä.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) vastasi keskiviikkona välikysymykseen eduskunnan täysistunnossa.

Ministerin mukaan pääministeri Orpon hallitus on joutunut tekemään välillä hyvinkin vaikeita päätöksiä, joiden tavoitteena on turvata suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus.

Grahn-Laasonen vetosi myös siihen, että maailmantilanne on muuttunut vaarallisemmaksi hallituskauden aikana.

Kehysriiheen Grahn-Laasonen lupasi uusia työllisyyttä vahvistavia keinoja.

Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen.

