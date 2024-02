Tänään alkaa toinen näytös Viktor Orbanin ja EU-maiden välisessä taistelussa

EU-maiden poliittiset johtajat ovat valmistautuneet jälleen vääntämään Ukrainan pitkän aikavälin rahoituksesta, kun he kokoontuvat poliittisten johtajien huippukokoukseen Brysseliin. Valtaosa EU-maista tulkitsee tällä hetkellä tilannetta kiristyksenä, jossa välikappaleena on 50 miljardin euron tuki Ukrainalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyse on jo toisesta näytöksestä Unkarin pääministerin Viktor Orbanin ja muiden EU-maiden välisessä mittelössä. Orban asettui joulukuussa EU:n seuraavien laajentumisaskeleiden taakse, mutta esti myöhemmin samassa kokouksessa jäsenmaiden yksimielisen kannan tuesta Ukrainalle.

Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo (kok.).

BRYSSELISSÄ ehti joulukuun jälkeen herätä jo toiveita Unkarin taipumisesta Ukrainan 50 miljardin euron monivuotisen avun taakse, mutta huippukokouksen alla tunnelmat ovat jälleen kiristyneet.

Financial Times -lehdelle on vuodettu kokouksen alla EU-virkamiesten laatima taustapaperi, jossa ruodittiin Unkarille aiheutuvia talousvaikutuksia, jos 26 EU-maata päättävät estää Unkarin EU-rahoituksen.

Tiistaina Unkarin pääministeri Orban syytti Brysseliä Unkarin kiristämisestä.

– Teimme kompromissiehdotuksen. Vastineeksi Bryssel kiristi meitä, Orban kirjoitti.

Muissa EU-maissa näkökulma on ollut toinen, koska Orbanin on katsottu kiristävän Unkarille rahaa Ukraina-päätöksen avulla. Unkarilta on muun muassa jäädytettynä EU-varoja maan oikeusvaltion heikon tilanteen takia.

Kompromissiehdotuksella Orban puolestaan viittasi paperiin, joka hänen poliittisen neuvonantajansa mukaan olisi toimitettu Budapestista Brysseliin lauantaina. Avustajan mukaan ehdotus jättäisi kuitenkin Unkarille yhä mahdollisuuden peruuttaa tukipäätös myöhemmin.

HUIPPUKOKOUKSEEN edettiin joulukuussa tilanteessa, jossa sen käsikirjoitus oli ennen kaikkea Unkarin Orbanin päässä. Jos tukipäätös jää yhä jumiin, jäsenmaat joutuvat melko pian laittamaan korttejaan pöydälle.

Ukraina-tuen valmistelussa on ollut käytössä ainakin kolme raidetta. Jäsenmaiden poliittisten johtajien kabinetit ovat keskustelleet ennen huippukokousta pääkaupunkien välillä, maiden suurlähettiläät ovat kokoustaneet Brysselissä ja lisäksi ainakin Charles Michelin johtaman Eurooppa-neuvoston sihteeristö ja Ursula von der Leyenin johtama komissio ovat ilmeisesti valmistelleet pienessä piirissä mahdollisia varavaihtoehtoja.

Myös Orbanin kirpeän kommentin aiheuttanut taustadokumentti oli laadittu Eurooppa-neuvoston sihteeristössä. Korkea EU-virkamies tosin kommentoi uutisen jälkeen nimettömästi, että kyse olisi ollut Unkarin taloutta arvioivasta paperista, ei varasuunnitelmasta.

Huippukokouksen tulokset julkaistaan kokouksen lopuksi päätelminä. STT:n tiistailta näkemässä luonnoksessa jäsenmaat olisivat valmiita keskustelemaan Ukrainan rahoituksesta vuosittain, mutta päätöksen rahoituksen keskeyttämisestä voisi tehdä vain määräenemmistöllä.

Kovimmat keinot Unkaria kohtaan voisivat olla äänivallan ja syksyllä alkavan EU-puheenjohtajuuden vieminen Unkarilta. Äänivallan voi viedä jäsenmaalta, jos se rikkoo jatkuvasti ja vakavasti unionin arvoja.

Diplomaattilähteet ovat kuitenkin suhtautuneet varauksellisesti siihen, että 26 jäsenmaata pääsisivät yksimielisyyteen Unkarin äänivallan viemisestä.

Mikko Gustafsson/STT